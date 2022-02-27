بدء تحويل 2262 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعى بتكلفة 1.2 مليار جنيه

فى ضوء اهتمام الحكومة بالحفاظ على البيئة والحد من التلوث وتحويل سيارات أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين والسولار.

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع كل من وزارات المالية والإنتاج الحربى و البترول والثروة المعدنية وهيئتى النقل العام بالقاهرة والأسكندرية لتعديل 2262 أتوبيساً بالنقل العام للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار بتكلفة 1,2 مليار جنية بدءاً من العام المالى الحالى 2021/2022.

وأشار اللواء محمود شعراوى أن تنفيذ البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج القومى لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بغرض تحقيق الإستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى ، وتعظيم القيمة المضافة منها ،فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار والاسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال إستخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن تنفيذ مشروع تعديل ال 2262 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار يشمل أتوبيسات هيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية ،حيث يخص هيئة النقل العام بالقاهرة 1962 اتوبيساً ويخص هيئة النقل للركاب بالأسكندرية منها 300 أتوبيساً ، على أن يتم التنفيذ على مدار 6 سنوات مالية تبدأ من العام الحالى وتكون مدة مراحل التنفيذ 12 شهراً لكل مرحلة اما المرحلة الأولى فتستغرق 15 شهراً.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن المرحلة الاولى الجارى تنفيذها خلال العام المالى الحالى تتضمن تعديل 377 أتوبيساً بتكلفة 200مليون جنية، يخص هيئة النقل العام بالقاهرة منها 327 أتوبيساً ، ويخص هيئة نقل الركاب بالاسكندرية 50 أتوبيساً مؤكداً توفير المحافظتين الاراضى اللازمة لتنفيذ محطات تمويل تعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار ، وبنهاية المرحلة السادسة لن يتم استخدام اتوبيس يعمل بالسولار وكلها ستكون صديقة للبيئة .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن وزارة التنمية المحلية قامت بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلى أطراف البروتوكول لإستلام وفحص الأتوبيسات التى تم تنفيذها وتوريدها وإعادة تسليمها للهيئة المعنية ، موضحاً أنه تم الانتهاء من تحويل 24 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعى وجاهزة للتسليم ، وأشار إلى أن الوزارة لها الدور الرئيسى فى التنسيق مع وزارات المالية والانتاج الحربى والبترول وهيئتى النقل العام للركاب بالقاهرة والاسكندرية والجهات المنفذة .

ولفت اللواء شعراوى إلى أن أعمال التعديل للأتوبيسات للغاز الطبيعى بدلاً من السولار تشمل ايضاً أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً ذلك لتليق بالمواطن المصرى فى ظل مبادرة حياة كريمة لتشمل وسيلة مواصلات كريمة للمواطنيين تحافظ على المظهر الحضارى والجمالى إلى جانب الهدف الرئيسى وهو الحفاظ على البيئة وتقليل الإنبعاثات المسببة للتلوث البيئى .

وأضاف اللواء شعراوى أن البروتوكول الذى يتم تنفيذه يتضمن تدريب الفنيين على أعمال الصيانة الدورية، طبقا لتعليمات الشركة المصنعة للمحركات وبقطع غيار أصلية حفاظاً على عمل الاتوبيسات بأعلى كفاءة مع ضمان عيوب الصناعة لافتاً أن الصيانة ستتم بجراجات هيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية وتحت الإشراف المباشر لوزارة الانتاج الحربى ،وسيتم شراء قطع الغيار اللازمة لأعمال الإصلاح للمحركات ومنظومة الغاز الطبيعى لمدة 15 عاماً.