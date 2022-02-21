التنمية المحلية تبحث دعم الحرف التراثية واليدوية في صعيد مصر

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وحسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بصناع الخير، بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» في الوزارة، وذلك في إطار دعم جهود المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنمية محافظات صعيد مصر، وتكاملها مع آليات عمل الإدارة المحلية والاستثمارات الحكومية غير المسبوقة التي ضخّتها الدولة في الصعيد خلال السنوات السبع الماضية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حياة كريمة

واطلع وزير التنمية المحلية خلال اللقاء، على جهود مؤسسة صناع الخير وموقف تنفيذ مبادراتها التنموية في محافظات الصعيد، سواء المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة أو المتعلقة بالرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية وتوفير السكن الكريم في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في سياق مساهمة المؤسسة في المبادرة بدعم من قطاعات المسؤولية الاجتماعية بعدد من البنوك.

تحسين حياة المواطنين

واستعرض مصطفى زمزم خلال الاجتماع، الجهود والأنشطة التي نفذتها المؤسسة مؤخرا على أرض محافظات صعيد مصر ومنها أسوان، لترميم وإعادة إعمار بعض المنازل المتهالكة وفرشها، وتسليم مراكب صيد للصيادين، وفي الفيوم جرى افتتاح مصنع للسجاد اليدوي بدار السلام، وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين وغيرها من القوافل الطبية والمساعدات العينية لسكان القرى الأكثر احتياجا في الصعيد.

وقدّم رئيس المؤسسة، الشكر لوزير التنمية المحلية، على الدعم الكبير والاستجابة السريعة منه وفريق عمل الوزارة والمحافظين، للمبادرات، وتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذ والتوسع في تلك المبادرات المجتمعية.

كما تلقى اللواء محمود شعراوي خلال اللقاء، دعوة لرعاية وتشريف الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، الذي تعقده مؤسسة صناع الخير بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 10 حتى 13 مارس المقبل، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

الملتقى السنوي في الأقصر

كما ناقش وزير التنمية المحلية مع مسؤولي المؤسسة، المبادرات التنموية الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال الملتقى السنوي بالأقصر وتنفيذها في العام الحالي بمحافظات الأقصر وقنا وأسوان والتي ستغطي مجالات الرعاية الصحية لأطفال المدارس، ودعم الحرف التراثية واليدوية، وإعمار القرى تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية الدور الذي تلعبه منظمات العمل المجتمع والجمعيات الأهلية في استكمال جهود الحكومة سعيا لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أنّ هناك توجيهات واضحة للمحافظات بدعم المنظمات الأهلية والمجتمع المدني الجادة، تنفيذا لما قرره الرئيس عبدالفتاح السيسي، من اعتبار 2022 عاما للمجتمع المدني.

منصة «أيادي مصر»

ووجّه وزير التنمية المحلية خلال اللقاء، بأهمية التكامل بين الجهود المتعلقة بدعم الحرف التراثية، خاصة فيما يتعلق بمنصات التسويق للمنتجات اليدوية والتراثية وتحسين جودتها وفتح أسواق جديدة وتمكين أصحاب الحرف اليدوية التراثية من الوصول للعالمية لافتاً إلى تجربة الوزارة التي أطلقتها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والخاصة بمنصة «أيادي مصر».

وأكد الوزير أنّ ذلك سيعزز من سلاسل القيمة القائمة على هذه الحرف وسيزيد من الصادرات المصرية، ويخلق المزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد ويحافظ على بعض تلك الحرف من الاندثار.

وأشار شعراوي، إلى استعداد الوزارة والمحافظات لتقديم كل الدعم الممكن في هذا الاتجاه، سواء من خلال توفير بعض قطع الأراضي المطلوبة لانشاء المعارض الدائمة أو الأراضي المطلوبة لإنشاء المصانع والورش الإنتاجية في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا في هذا الشان إلى التجربة الناجحة للوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية في مبادرة «شغلك جنب قريتك»، لخلق وتوفير فرص عمل لأبناء القرى، والتي تمكن المصنعين من الحصول على الأراضي لإنشاء مصانع وسلاسل قيمة متنوعة ودعم الصناعات الصغيرة المغذية لهذه المصانع.

فرص عمل لأهالي الصعيد

كما دعا وزير التنمية المحلية مؤسسة صناع الخبر للمشاركة في مؤتمر «التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر»، والذي ستنظمه الوزارة وسيعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس المقبل، والعمل على مشاركة مؤسسات الأعمال والبنوك للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها بمحافظات الصعيد، بما يحقق الهدف الذي تسعى الوزارة لتحقيقه في خلق فرص عمل لأهالي الصعيد والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في مشروعات البنية التحتية على مدار السبع سنوات الماضية.

كما ناقش الوزير خلال اللقاء أهمية الاستفادة من فرص التمويل المتاحه للمشروعات الخضراء في سياق استعداد مصر لعقد قمة المناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، مؤكدا أنّ صعيد مصر يمتلك مقومات كبيرة في هذا الشأن يمكن تحقيق أقصى استفادة منها.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتتكامل مع الجهود التي تقوم بها الدولة في قرى الريف المصري.

كما وجّه الوزير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، بالوزارة باستمرار التواصل والتنسيق مع المؤسسة وتسخير الإمكانيات من المحافظات لإنجاح وسرعة تنفيذ المبادرات وتنفيذ الأفكار والمقترحات التي تم بحثها خلال الاجتماع، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكامل بين جهود وزارة التنمية المحلية بالمحافظات والمبادرات التي تنفذها مؤسسة صناع الخير.‎

واستعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة عبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج، لإحياء وتعظيم الاستفادة من الحرف التراثية والأنشطة الإنتاجية الواعدة في إطار التكتلات الاقتصادية.