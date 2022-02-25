سعر اليورو اليوم الجمعة 25-2-2022 في مصر.. تراجع جماعي

شهد سعر اليورو اليوم، الجمعة 25-2-2022، فى مصر تراجعا جماعيا في البنوك المصرية، عقب إغلاق البنوك تعاملاتها أمس الخميس، ويعد اليورو أحد أهم العملات الأكثر طلبا من قبل المستوردين المصريين بعد العملة الأمريكية «الدولار»، وهي من العملات المتأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية.

البنوك الأفضل بيعا وشراء لليورو

وتصدر بنك التعمير والاسكان، اليوم الجمعة 25-2-2022 قائمة أفضل البنوك التي تبيع له اليورو بسعر 17.733 جنيه للمواطنين اليوم، فيما تصدر البنك المركزي، قائمة أفضل البنوك التي يشتري منها المواطن اليورو اليوم، بسعر 17.734 جنيه.

أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم

وواصل سعر اليورو تراجعا مقابل الجنيه، بيعًا وشراءً في عدد من البنوك المصرية اليوم الجمعه 25-2-2022 ، حيث سجّل في بنك مصر سعر 17.8051 جنيه للبيع مقابل 17.371 جنيه للشراء، وبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي بسعر 17.827 جنيه مقابل 17.4531 جنيه للشراء.

وبيع اليورو مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية بسعر 17.827 جنيه، مقابل 17.457 جنيه للشراء، كما بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك CIB بسعر 17.827 جنيه، مقابل 17.456 جنيه للشراء، وسجّل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري سعر 17.822 جنيه للبيع، مقابل 17.528 جنيه للشراء في بنك ميد بنك، كما سجل سعر 17.827 جنيه للبيع، مقابل 17.482 جنيه للشراء ببنك قناة السويس، وفي البنك الأهلي اليوناني، بيع اليورو مقابل الجنيه المصري بسعر 17.816 جنيه، مقابل 17.542 جنيه للشراء.

متوسط بيع اليورو مقابل العملات الأجنبية

واستقر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25-2-2022 عند تراجعه أمس الخميس على سعر 17.64 جنيه، وبيع اليورو مقابل الريال السعودي بسعر 4.20 ريال، وبيع اليورو مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 4.118 درهم، فيما بيع مقابل الدينار الكويتي بسعر 0.33 دينار، وبيع اليورو مقابل الدولار بسعر 1.121 دولار، كما بيع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 129.24 ين.