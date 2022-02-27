فوزي البنزرتي: أداء الزمالك منح الوداد الثقة

علق التونسي فوزي البنزرتي مدرب نادي الوداد السابق، على فوز الفريق المغربي على الزمالك مساء أمس السبت، في اللقاء الذي احتضنه ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بـ3 أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، مؤكّدًا أنَّ الفريق الأبيض لم يمتلك أي شكل هجومي ولم ينجح في الخروج بالكرة على عكس أصحاب الأرض.

وقال فوزي البنزرتي في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: «الزمالك فريق كبير وتراجعه بعد الهدف المبكر الذي سجله غريب وعجيب، ولا يوجد تفكير على المستوى الهجومي في أداء الزمالك، الفريق لا يعلم كيفية الخروج بالكرة بالشكل الأمثل».

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.