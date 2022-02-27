أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27-2022 في مصر

تباينت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 27 -2- 2022 في مصر بين الاستقرار والارتفاع والتراجع، ويعد الدولار والريال السعودي الأكثر استقرارا أمام الجنيه المصرى منذ بداية العام الجاري 2022 رغم الحرب الروسية الأوكرانية.

وترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وهي كالتالي:

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

وسجّلت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 27-2-2022، في بنك مصر، للدولار الأمريكي سعر 15.74 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء، وبيع اليورو بسعر 17.74 جنيه مقابل 17.4565 جنيه للشراء، كما بيع الجنيه الإسترليني بسعر 21.151 جنيه مقابل 20.906 جنيه للشراء.

وسجّل الدينار الكويتي سعر 51.964 جنيه للبيع مقابل 49.622 جنيه للشراء، وبيع الريال السعودي في ذات البنك بسعر 4.19 جنيه مقابل 4.18 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.28 جنيه مقابل 4.26 جنيه للشراء.

أفضل بنوك لشراء وبيع الدولار واليورو اليوم

وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي، في قائمة أفضل بنك لبيع الدولار الأمريكي اليوم الأحد 27 -2-2022، بسعر 15.68 جنيه، فيما تصدر بنك مصر كأفضل البنوك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

بينما يعتبر بنك التعمير والإسكان، كأفضل البنوك لبيع اليورو، إذ سجل سعر 17.733 جنيه، فيما جاء بنك المركزي المصري كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.634 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الإسترليني

واحتل بنك التعمير والإسكان صدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، اليوم الأحد، بسعر 21.270 جنيه، مقابل بنك «كريدي أجريكول»، لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 21.20 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الريال السعودي

وجاء بنك مصر من أفضل البنوك لبيع الريال السعودي اليوم الأحد، بسعر 4.1825 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الريال السعودي بسعر 4.1804 جنيه،

أفضل البنوك لبيع وشراء الدرهم الإماراتي

وصنف بنك مصر كأفضل البنوك لبيع الدرهم الإماراتي، بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم، بسعر 4.269 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء الدينار الكويتي

وجاء بنك المصرف العربي الدولي كأفضل البنوك التى تبيع لها الدينار الكويتي بسعر 51.753 جنيه، فيما جاء بنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الدينار بسعر 51.886 جنيه.