رئيس التحرير

محمود مسلم

حرب شوارع في خاركييف بعد اقتحام المدرعات الروسية

كتب:

رؤى ممدوح
10:16 ص | الأحد 27 فبراير 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

تشهد مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، عمليات حرب شوارع بعد اقتحام مدرعات روسية لها صباح اليوم الأحد، في رابع أيام الحملة العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، لحماية إقليم دونباس، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

اقتحام مدينة خاركيف

وكانت الحكومة الأوكرانية ذكرت اليوم الأحد، أنّ قوات روسية اقتحمت مدينة خاركيف، الاستراتيجية القريبة من الحدود مع روسيا، في أحدث تطورات الغزو الذي بدأ الخميس، فيما أعلن الجيش الروسي أنّه يحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا.

اقرأ المزيد:

الجيش الروسي يحاصر مدينتين رئيسيتين جنوب أوكرانيا في رابع أيام الحرب

سفيرة كييف في واشنطن: الجيش الروسي استهدف ملاجئ ومدارس في أوكرانيا

متخصص بالشأن الأوكراني: الجيش لا يزال صامدا أمام الغزو الروسي

بريطانيا: الجيش الروسي يحاول اجتياح العاصمة «كييف» بريًا
بقلم رؤى ممدوح