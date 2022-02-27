حرب شوارع في خاركييف بعد اقتحام المدرعات الروسية

تشهد مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، عمليات حرب شوارع بعد اقتحام مدرعات روسية لها صباح اليوم الأحد، في رابع أيام الحملة العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، لحماية إقليم دونباس، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

اقتحام مدينة خاركيف

وكانت الحكومة الأوكرانية ذكرت اليوم الأحد، أنّ قوات روسية اقتحمت مدينة خاركيف، الاستراتيجية القريبة من الحدود مع روسيا، في أحدث تطورات الغزو الذي بدأ الخميس، فيما أعلن الجيش الروسي أنّه يحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا.