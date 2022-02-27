السعيد والجزار يناقشان الخطة الاستثمارية لـ«الإسكان» للعام الحالي

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالى 2022/2023، من خلال الفيديوكونفرانس بحضور قيادات جميع القطاعات بوزارة الإسكان، وقيادات وزارة التخطيط.

وزيرا الإسكان والتخطيط يبحثان تحقيق التنمية في المحافظات

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، في توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا تحقيق التنمية، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، خاصة للعمالة المحلية بالمحافظات المنفذ بها المشروعات.

وأكد عاصم الجزار، أنّ هناك تطورًا واضحًا في الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي 2022/2023، مقارنة بالعام المالي 2021/2022، وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة في حجم المشروعات التي تتولى جهات الوزارة المختلفة تنفيذها، سواء في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والإسكان، وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة.

مشروعات مياه وصرف وطرق

ونوّه وزير الإسكان، بمناقشة استكمال المشروعات الجارية، ولا سيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات المحاور والطرق، من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطن المصري، والمساهمة في عملية التنمية الشاملة، التي تشهدها الدولة المصرية.

كما استعرض قيادات القطاعات المختلفة في وزارة الإسكان، الخطط الاستثمارية الخاصة بكل قطاع، والمشروعات المختلفة التي يجرى استكمالها، أو سيتم تنفيذها، لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.