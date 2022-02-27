تحذير عاجل من «الأرصاد» للمواطنين: لا تخففوا الملابس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ ارتفاع درجات الحرارة سيستمر لمدة 72 ساعة، إذ تسود حالة من الاستقرار على الأنحاء كافة، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، مع ارتفاعٍ طفيف وتدريجي لدرجات الحرارة، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس، خلال الفترة المقبلة.

الطقس خلال فترات النهار يكون معتدلا على شمال البلاد

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر وبسنت الحسيني، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الطقس خلال فترة النهار يكون معتدلا على شمال البلاد، ودافئا على جنوب البلاد، وفي فترة الليل ستنخفض درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ، ويكون الطقس شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة.

تحذيرات من تخفيف الملابس

وتابعت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: «هناك فارق كبير بين درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، يصل إلى أكثر من 10 درجات»، محذرة في هذه الفترة من عدم تخفيف الملابس والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية.

وأشارت منار غانم إلى أن موجة البرد في فترة الليل مستمرة حتى نهاية فصل الشتاء، لأن الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد تكون قادمة من الصحراء، ونسب الرطوبة فيها منخفضة، وهو ما يؤدي إلى التأثر بأجواء شديدة البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والمبكرة من الصباح.

وأوضح: «وارد جدا مع انتهاء هذا الأسبوع أن نشهد انخفاضا في درجات الحرارة وستتراوح العظمى في القاهرة ما بين 18 و17 درجة مئوية، وستعود الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومختلف التقلبات الجوية».