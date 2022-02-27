الأرصاد تحذّر من رياح مثيرة للأتربة وغيوم: الأمطار تعود الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استقرار الأحوال الجوية اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية كافة، حيث يسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، بارد مع بداية ساعات الليل.

مرتفع جوي علوي يؤثر على حالة الطقس

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر حاليا بامتداد لمرتفع جوي جديد في طبقات الجوي العلوي، ما ساعد على استقرار حالة الطقس والأحوال الجوية، كما ساعد على اعتدال درجات الحرارة خلال ساعات النهار، ليسود طقس معتدل مائل للدفء على محافظات ومدن الجمهورية، مع زيادة فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار، واعتدال سرعات الرياح، الشمالية الغربية.

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ حالة الاستقرار مستمرة حتى صباح الثلاثاء المقبل، حيث تعود فرص سقوط الأمطار الخفيفة بشكل متقطع على مناطق من شمال محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، لكنها لن تصل إلى القاهرة الكبرى، أو منطقة مصر الوسطى، بل تنحصر على السواحل الشمالية الغربية فقط، وتستمر حتى صباح الخميس المقبل، مع عودة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى، والسواحل الشرقية والغربية، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب ووسط سيناء، كما يسود طقس غائم جزئيا وتقل فترات سطوع أشعة الشمس.

وأكدت ضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة ستعود للانخفاض بين 2 لـ3 درجات على معظم محافظات ومدن الجمهورية، بداية من الأربعاء المقبل، حيث تسجل القاهرة والوجه البحري 18 درجة مئوية، فى حين تسجل العظمي على السواحل الشمالية الشرقية والغربية 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

وجاءت درجات الحرارة اليوم على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 20 10

الإسكندرية 18 10

وادي النطرون 20 10

طنطا 20 11

شبين الكوم 20 11

دمنهور 20 11

بلطيم 19 10

مطروح 19 09

السلوم 18 09

سيوة 19 08

بورسعيد 18 10

دمياط 18 10

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 11

العريش 18 09

رفح 18 09

رأس سدر 20 11

نخل 19 04

نويبع 23 12

طابا 20 11

كاترين 21 04

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 15

الغردقة 25 15

مرسى علم 24 14

الفيوم 21 09

بني سويف 21 08

المنيا 21 07

أسيوط 22 07

سوهاج 23 07

قنا 24 10

الأقصر 25 10

أسوان 26 12

إدفو 26 12

أبو سمبل 25 11

الوادي الجديد 24 06

شلاتين 26 12

أبو رماد 25 13

حلايب 24 13

رأس حدربة 24 14