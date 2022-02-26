«الأرصاد»: ارتفاع بدرجات الحرارة خلال 72 ساعة.. واستمرار البرودة ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ البلاد مرت بسلام من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بعدما شهدت عدة محافظات نشاطا للرياح وسقوط أمطار وعدم استقرار في درجات الحرارة.

استقرار بالحرارة

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أن طقس اليوم ولمدة 72 ساعة قادمة، تشهد البلاد استقرارا في الأحوال الجوية وتحسنا في الطقس، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس.

زيادة سطوع أشعة الشمس

ولفتت «غانم» إلى أن درجات الحرارة ترتفع خلال الـ72 ساعة القادمة بقيم تتراوح ما بين درجتين لثلاث درجتين تدريجيا، إذ تسجل العظمى على القاهرة اليوم 19 درجة مئوية، بينما تصل الثلاثاء المقبل ما بين 20 و21 درجة مئوية.

الطقس ليلا شديد البرودة

وأشارت إلى أن فترات الليل الأجواء تظل شديدة البرودة مع غياب أشعة الشمس، ودرجات الحرارة تسجل ما بين 10 و11 درجة مئوية، ليكون الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى حوالي 10 درجات بين الفترتين.

نصائح وتحذيرات للمواطنين

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، بعدم تخفيف الملابس وعدم الانخداع بفترات الدفء والاستقرار خلال فترات النهار، حيث أن الطقس ليلا يكون شديد البرودة، ويطلق على هذه الفترة بكونها فترة تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض في الحرارة.

ولفتت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فصل الشتاء ينتهي في 20 مارس المقبل، ويبدأ بعده فصل الربيع، ولكن بعض الناس تنخدع بارتفاعات درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وسطوع أشعة الشمس ما يدفعها لتخفيف الملابس، ولكن خلال ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة.