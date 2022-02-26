شروط القبول في مدارس البترول بعد الإعدادية 2022 وفرص التدريب المتاحة

كشف محمد علي، مشرف الدراسة النظرية بمجموعة الإسكندرية الصناعية للبترول، عن تفاصيل الدراسة بمدارس البترول بعد الإعدادية 2022، موضحًا أن هذه النوعية من المدراس تركز على تأهيل الطالب جيدًا لسوق العمل من خلال مجموعة من البرامج المميزة التي تستهدف تنمية المهارات وتطويرها، فضلاً عن إتاحة فرص مكثفة للتدريب في العديد من شركات البترول ما يؤهل الطالب لسوق العمل بعد التخرج.

وأضاف «علي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مدارس البترول بعد الإعدادية عبارة عن ثلاثة أفرع، أولها الفرع الرئيس في محافظة الإسكندرية، وفرعين في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة ومنقطة فيصل، مؤكدًا أن الدراسة بهذه المدارس تستمر لمدة 3 سنوات ويحصل بعدها الطالب على شهادة دبلوم تلمذة صناعية، وتشمل العديد من الأقسام المتخصصة.

أقسام مدارس البترول بعد الإعدادية

وأوضح مشرف الدراسة النظرية بمجموعة الإسكندرية الصناعية للبترول، أن مدارس البترول بعد الإعدادية 2022 بها قسم البترول ويقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 230، والدراسة بهذا القسم عملية ونظرية، ويحصل الطالب على فرص تدريب داخل شركات بترول، لافتًا إلى أنه يمكن للطالب بعد التخرج من المدرسة عمل معادلة والالتحاق بكلية الهندسة والمعاهد الفنية الخاصة والحكومية مدة عامين أو أربعة أعوام أي تنسيق المرحلة الثالثة.

وأكد المشرف على الدراسة النظرية، أن أقسام مدارس البترول بعد الإعدادية هي قسم البترول وقسم النقل البحري والملاحة في محافظة الإسكندرية، وقسم الملابس الجاهزة وقسم صيانة الميكانيا، وقسم السيارات وقسم فني معمل وقسم هندسة الحاسب الآلي وقسم الشبكات والتربيد والتكييف والكهرباء الصناعية وقسم الإلكترونيات، مؤكدًا أن كل قسم له مجموع مختلف، حيث إن قسم البترول يقبل الحاصلين على مجموع 230 درجة أما الأقسام الأخرى تتراوح درجة القبول من 140 درجة حتى 170 درجة.

مدارس البترول بعد الإعدادية تشترط اختبار وكشف هيئة

وعن شروط الالتحاق بمدارس البترول بعد الإعدادية 2022، قال «علي»، إن الشروط تتمثل في الحصول على درجة التنسيق واجتياز الاختبار الذي يقيس مستوى الطالب في إدراك معلومات عامة، وكشف الهيئة في الطول والوزن والتأكد من عدم وجود أي إصابات في جسم الطالب، لافتًا إلى أنه يجري تعيين الطلاب الأوائل في الشركات التي تتعاون معها إدارة المدارس، لافتًا إلى أن هناك التزامًا كاملًا بمتابعة حضور وغياب الطلاب، لأنه ضمن أعمال السنة لكل طالب.