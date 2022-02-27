 أماكن مدارس البترول بالقاهرة الكبرى.. اعرف المدرسة الأقرب لك

كشف محمد علي، مشرف الدراسة النظرية بمجموعة الإسكندرية الصناعية للبترول، عن أماكن مدارس البترول بالقاهرة الكبرى، موضحا أن هذه النوعية من المدارس توجد في عدد من المحافظات منها محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتهتم بالدراسة النظرية والعملية التي تؤهل الطالب جيدا لسوق العمل من خلال إتاحة فرص مميزة للتدريب في العديد من الشركات المتخصصة على أحدث النظم سواء في البترول أو الكهرباء أو الميكانيكا.

مدارس البترول بالقاهرة الكبرى تهتم بالدراسة النظرية والعملية

وأضاف «علي» لـ«الوطن»، أن مدارس البترول بالقاهرة الكبرى تهتم بالدراسة النظرية والعملية، تقسم لمجموعتين الأولى هي مجموعة الإسكندرية الصناعية للبترول وتشمل 3 مدارس وبها مختلف التخصصات العلمية مثل قسم البترول وقسم النقل البحري والملاحة في محافظة الإسكندرية، وقسم فني معمل وقسم هندسة الحاسب الآلي وقسم الشبكات والتربيد والتكييف وقسم الملابس الجاهزة وقسم صيانة الميكانيا، وقسم السيارات الكهرباء الصناعية وقسم الإلكترونيات.

وأكد على أن المجموعة الثانية هي مجموعة الشروق لنظم المعلومات المطورة وبها أقسام النقل البحري والملاحة في محافظة الإسكندرية، وقسم فني معمل وقسم هندسة الحاسب الآلي وقسم الشبكات والتربيد والتكييف وقسم الملابس الجاهزة وقسم صيانة الميكانيا، وقسم السيارات الكهرباء الصناعية.

أماكن مدارس البترول بالقاهرة الكبرى بمجموعة الإسكندرية

- مدرسة البترول في المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

- مدرسة البترول في كرداسة.

- مدرسة البترول في حدائق الأهرام.

أماكن مدارس البترول بالقاهرة الكبرى بمجموعة الشروق

- مدرسة المعادي.

- مدرسة طريق المنصورية الهرم.

- مدرسة بأبوالهول.

- مدرسة بمحافظة الإسكندرية على طريق 45 الدولي.

وأوضح محمد علي، أن مدارس البترول بالقاهرة الكبرى تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال التدريب المستمر على مدار الفصل الدراسي، لافتا إلى أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات ووسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا.