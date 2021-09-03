بعد فتح التقديم بثانوى البترول.. 5 مدارس تضمن مستقبل مشرق لطلاب مطروح 

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، عن فتح باب القبول للطلاب للإلتحاق بتخصص البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية بنين بمجموع 230 درجة بالشهادة الإعدادية هذا العام، وقال إن تقديم الطلبات بداية من بعد غد الأحد 5 سبتمبر وتستمر حتي يوم الخميس 16 سبتمبر بمقر إدارة التعليم الصناعي في ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمطروح.

شروط التقديم في ثانوى البترول في مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المديرية حددت عدة شروط لقبول الإلتحاق بتخصص البترول علي النحو التالي:-

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين علي الشهادتين الإبتدائية والإعدادية من محافظة مطروح.

- أن يكون الطالب حاصلا علي مجموع درجات 230 درجة في الشهادة الإعدادية.

- حضور الإختبار الالكتروني.

- حضور المقابلة الشخصية.

- يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا في الإعدادية والاختبار الالكتروني والمقابلة الشخصية.

المستندات المطلوبة للتقديم في ثانوي البترول في مطروح

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى أن مديرية تعليم مطروح حددت المستندات المطلوبة للتقديم من الطلاب في ثانوي البترول وهي كالتالي:

- صور طبق الأصل من الشهادة الإعدادية.

- شهادة ميلاد الطالب.

- صور شخصية.

- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرج منها.

مدارس ثانوي تضمن مستقبل مشرق للطلاب في مطروح

وتتميز محافظة مطروح بوجود مدارس ثانوي تضمن مستقبل متميز للطلاب ويأتى على رأس هذه المدارس مدرسة الضبعة النووية الثانوية، ومدرسة الزراعة المطرية الثانوية، ومدرسة الصناعات اليدوية والمشغولات للفتيات فقط، وثانوى البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية، ومدرسة التمريض بنين، مما يفتح أمام الطلاب فرص عمل متنوعة يحتاجها سوق العمل في تخصصات مختلفة ومتنوعة.