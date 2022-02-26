اليوم بدء تدريب معلمي 3 محافظات للحصول على شهادة الصلاحية للترقي

يبدأ اليوم معلمو محافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، التسجيل والتدريب عبر منصة المعلم، من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، للحصول على شهادة الصلاحية للترقي، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعفاء المعلمين من قرار وقف الترقي، موضحة أنها حريصة على توفير بيئة مشجعة للمعلمين لتقديم تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن التدريب يتم إلكترونيا، ويستمر حتى الاثنين المقبل بالنسبة للثلاث محافظات، على أن يبدأ تدريب معلمي محافظات الأقصر والبحيرة والوادي الجديد يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس المقبل، وحتى يوم الخميس، وتدريب معلمي محافظات السويس وبورسعيد وشمال سيناء يبدأ يوم الجمعة 4 مارس، حتى يوم الأحد، وتدريب معلمي محافظات المنوفية وقنا والجيزة يوم الاثنين الموافق 7 مارس المقبل وحتى يوم الأربعاء.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تدريب معلمي محافظات دمياط والإسكندرية والإسماعيلية يوم الخميس الموافق 10 مارس المقبل، وحتى يوم السبت، وتدريب معلمي محافظات الدقهلية والغربية والقليوبية يوم الأحد الموافق 13 مارس المقبل حتى يوم الثلاثاء، وتدريب معلمي محافظات القاهرة والشرقية وأسيوط وديوان الوزارة يوم الأربعاء الموافق 16 مارس المقبل حتى يوم الجمعة، بجانب تدريب معلمي محافظات أسوان وسوهاج يوم السبت الموافق 19 مارس المقبل حتى يوم الاثنين.

وأكدت الوزارة، على تدريب معلمي محافظات كفر الشيخ وبني سويف يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس المقبل حتى يوم الخميس، وتدريب معلمي محافظة المنيا يوم الجمعة الموافق 25 مارس المقبل حتى يوم الأحد.

خطوات الدخول على رابط منصة المعلم للتدريب للحصول على شهادة الصلاحية

- الدخول على رابط المنصة.

- الضغط على زر منصة المعلم للتدريب عن بعد.

- الضغط على تأكيد للدخول على المنصة.

- الضغط على الترقي.

- الضغط على زر تسجيل جديد.

- إدخال كود المعلم ثم اضغط على بحث في حالة أن المعلم مستهدف للترقي 2020-2021 ثم ينتقل إلى الشاشة التالية وفي حالة أن المعلم غير مستهدف تظهر له الرسالة التي تفيد بذلك، وإذا قام المعلم بالتسجيل من قبل تظهر له رسالة تفيد بأنه سبق له التسجيل وعليه الدخول من الشاشة الرئيسية بإدخال كود المعلم وكود الحجز، وفي حالة فقدان كود الحجز يتواصل مع الدعم الفني للفرع التابع له.

وفي حالة دخول المعلم لشاشة البحث في غير موعد محافظته، تظهر له رسالة تفيد بأن محافظته ليست مستهدفة في هذا اليوم، وعليه الإلتزام بجدول المواعيد.

- تظهر شاشة استكمال البيانات الأساسية، وعلى المعلم التأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود خطأ بها، التوجه إلى إدارة الإحصاء التابع لها، لتعديل هذه البيانات والحصول على صحيفة أحوال بعد التعديل تفيد بصحة ذلك، وإرسالها على الدعم الفني للفرع التابع له لتصحيح الأخطاء بعد التأكد من إدخال رقم الهاتف المحمول صحيح لخط يعمل، حيث سوف يتم إرسال كود الدفع عليه والبريد الإلكتروني وباقي البيانات باللون الأبيض ثم الضغط على حفظ بيانات التسجيل.

- تظهر شاشة بيانات الدخول وهو كود المعلم وكود الحجز الذي يعد كلمة السر للدخول على حجز التدريب والاختبار «يجب على المعلم حفظ كود الحجز لأنه يعتبر كلمة المرور للدخول على التدريب ثم الضغط على موافق».

- أدخل كود المعلم وكود الحجز ثم الضغط على زر دخول المستخدم للتدريب.

- تظهر شاشة تسجيل دورة جديدة لحجز تاريخ التدريب والاختبار اضغط على زر تسجيل، واضغط على زر تسجيل لتحديد موعد التدريب والاختبار، ثم اضغط على زر حفظ الموعد ليظهر موعد التدريب بجدول الدورات المسجلة.

- تظهر شاشة بيانات المعلم، ثم اضغط على زر فوري للحصول على الرقم المرجعي للدفع.

- وبعد الدفع أدخل مرة أخرى من جديد على الرابط ثم أدخل كود المعلم وكود الحجز، ثم اضغط على زر دخول المستخدم للتدريب الذي سوف يتاح للدخول على التدريب بعد الدفع مباشرة.

- تظهر شاشة اضغط على زر دخول التدريب والاختبار.

- تظهر شاشة التعليمات بعد القراءة لها اضغط على المربع الصغير بموافقة، ثم اضغط على زر موافق.

- تظهر شاشة النشاط الأول «pdf» بعد الاطلاع عليها إبدأ الاختبار بالضغط على زر بدء أسئلة النشاط.

- تظهر شاشة الاختبار مكونة من أربعة أسئلة، بعد الإجابة إضغط على زر تأكيد الإجابة.

- إذا لم تتجاوز النشاط الأول تظهر شاشة، اضغط على زر رجوع لتحويلك إلى المحور الثاني.

- المحور الثاني الفيديو، بعد الاستماع، إبدأ الاختبار بنفس الخطوات السابقة للمحور الأول في النشاط.

- إذا لم تتجاوز المحور الثاني تظهر شاشة، اضغط على زر رجوع لتحويلك إلى المحور الثالث أي «الباوربوينت» اضغط على رجوع.

- المحور الثالث في «الباوربوينت» بعد الاطلاع عليه إضغط على بدء الأسئلة.

- إذا تم استنفاذ كل المراحل ولم يحالفك الحظ، يتم تحويلك إلى صفحة المصادر.

- بعد الانتهاء من الاختبار تظهر لك إفادة بالتدريب.