«الشيوخ» ينعى «الكردوسي»: أفنى حياته في الدفاع عن مصر وسخر قلمه لخدمتها

نعى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الكاتب الصحفي الراحل محمود الكردوسي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، في بداية جلسته اليوم، كما دعا أعضاءه للوقوف وقراءة الفاتحة ترحما على روح الراحل العزيز.

مجلس الشيوخ ينعى «الكردوسي»

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: «ننعى ببالغ الأسى، النائب والكاتب الصحفي محمود سيد محمود الكردوسي، عضو المجلس، والكاتب والصحفي الوطني، الذي وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع المرض، وبعد أن أفنى حياته في الدفاع عن بلده، واضعًا مصلحة الوطن فوق أي اعتبار».

36 عاما في خدمة مصر

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: «سخّر الراحل قلمه لخدمة وطنه طيلة 36 عامًا دون أن يكل أو يمل، رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون»