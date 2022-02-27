خالد منتصر ينشر صورة آخر «أوردر» لـ أبو بكر عزت قبل وفاته: مشهد عزاء

يحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان أبو بكر عزت الذى قدم أعمالاً مهمة فى مشواره الفني، تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، واستطاع أن يحفر اسمه وسط جمهوره بأعماله الفنية المهمة، التي تخطت ما يقرب من 250 عملاً فنيا.

وتذكر الاعلامي خالد منتصر الفنان الراحل أبو بكر عزت بكلمات مؤثرة، وكتب عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «16 سنة مرت علي ذكراه.. هذا آخر أوردر للفنان أبو بكر عزت في يوم احتفاله بعيد زواجه.. المشهد عزاء.. لم يكن يعلم أن التمثيل سيصبح حقيقة».

وأضاف خالد منتصر: «لم يكن يعلم أن قارب العزاء سيحول دفته من الاستوديو إلى بيته وأن بطل المشهد الذي سيستقبل المعزين سيكون هو نفسه المسجى في سريره مغمض العينين تشيعه دموعنا.. رحمه الله فقد كان الأب والأخ والصديق».

أبرز أعمال الفنان أبو بكر عزت

قدم الفنان أبو بكر عزت عددا من الأعمال الفنية المهمة، منها «30 يوم فى السجن، المرأة والساطور، أفواه وأرانب، معبودة الجماهير، دموع صاحبة الجلالة»، والكثير من الأعمال التى علقت فى أذهان المصريين.

وُلد في 8 أغسطس عام 1933 بحي السيدة زينب، درس في مدرسة الخديوية، حصل على ليسانس الآداب قسم الاجتماع، واكتشف موهبته الفنية من خلال المسرح المدرسي.

تزوج من الكاتبة كوثر هيكل واستمر زواجهما 41 عاما، ولديه منها ابنتين هما الكاتبة المعروفة سماح أبو بكر عزت، زوجة الطبيب خالد منتصر، و«أمل» زوجة المخرج خالد الإتربي.

وفاة أبو بكر عزت

توفي أبو بكر عزت، بعد أن أصيب بأزمة قلبية حادة خلال توجهه لموقع تصوير أحدث مسلسلاته «ومضى عمري الأول»، وتوفي فور وصوله إلى مستشفى الصفا بحي المهندسين عن عمر يناهز 73 عاماً.