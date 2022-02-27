إجراءات عقابية ضد شركات إعلامية روسية.. منها «RT»

أعلنت شركة روسيا اليوم الإعلامية الروسية اليوم الأحد، أن شركة جوجل حظرت تنزيل تطبيق RT على الهاتف المحمول للمنفذ الإعلامي الروسي المملوك للدولة على الأراضي الأوكرانية، بناءً على طلب من الحكومة في كييف.

منع قنوات من تلقي الأموال مقابل الإعلانات

ومنعت جوجل يوم أمس السبت قناة RT والقنوات الأخرى، من تلقي الأموال مقابل الإعلانات على مواقعها على الويب وتطبيقاتها ومقاطع فيديو يوتيوب، على غرار الخطوة التي اتخذها فيسبوك بعد غزو أوكرانيا.

وذكرت وحدة يوتيوب التابعة لـ«جوجل»، إن ظروفًا استثنائية عملت على إيقاف قدرة عدد من القنوات على تحقيق الدخل على موقع يوتيوب مؤقتًا، وشملت هذه القنوات عدة قنوات روسية مرتبطة بالعقوبات الأخيرة، مثل تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

منع استخدام تقنية جوجل الإعلانية لتحقيق إيرادات

وأضافت الوحدة، أنها تمنع أيضًا وسائل الإعلام الروسية التي تمولها الدولة من استخدام تقنيتها الإعلانية لتحقيق إيرادات على مواقعها وتطبيقاتها، وبالإضافة إلى ذلك، لن تتمكن وسائل الإعلام الروسية من شراء الإعلانات من خلال أدوات جوجل أو وضع إعلانات على خدمات جوجل مثل البحث وجي ميل.

وكشف الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، عن عقوبات على أفراد مثل مارغريتا سيمونيان، التي وصفها برئيسة تحرير روسيا اليوم و «الشخصية المركزية» في الدعاية الروسية.

روسيا اليوم لن تكون متاحة في أوكرانيا

وقال المتحدث باسم يوتيوب، فرشاد شادلو، إن مقاطع الفيديو من وسائل الإعلام المتأثرة ستظهر أيضًا في التوصيات بشكل أقل، مشيرًا إلى أن روسيا اليوم، والعديد من القنوات الأخرى لن تكون متاحة في أوكرانيا بعد طلب الحكومة هناك.

ولسنوات، حث المشرعون وبعض مستخدمي «جوجل»، على اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن القنوات المرتبطة بالحكومة الروسية، خوفًا من أنها تنشر معلومات مضللة ويجب ألا تستفيد منها.