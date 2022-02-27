مظاهرات في روسيا لوقف الحرب على أوكرانيا.. خرجت من أكوام الجليد (فيديو)

تظاهرات عدّة شهدتها شوارع العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم، وسط أكوام من الجليد، طالب فيها السكان، السلطات الروسية، بوقف الحرب على أوكرانيا.

وتداول رواد موقع التغريدات القصيرة توتير، فيديوهات للتظاهرات التي نددت بالخطوة التي أقدمت عليها روسيا في الهجوم على أوكرانيا، وطالبت بوقف الحرب

مظاهرات في موسكو لدعم أوكرانيا

وطالبت مئات المنظمات الروسية المعنية بحقوق الإنسان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف الحرب على أوكرانيا، حيث أكدوا في رسالتهم لهم، أنّ الحرب كارثة إنسانية تؤدي إلى الألم والمعاناة، وأنّ الحلول العنيفة للصراعات السياسية غير إنسانية.

وبينما طالبت المنظمات الحقوقية في روسيا، بوقف إطلاق النار والحرب، وجلوس الطرفين على طاولة المفاوضات، أعرب المواطنون الروس عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من الحرب على أوكرانيا.

واعتقلت روسيا نحو أكثر من 3 آلاف شخص منذ الخميس الماضي، في عدة مظاهرات خرجت في شوارع البلاد مناهضة للحرب، ووفقا لمنظمة «أو دبليو دي - إنفو» التابعة للحقوق المدنية، أجرت السلطات في روسيا 3093 عملية اعتقال خلال الأيام الثلاثة الماضية، كما ألقت القبض على نحو 2000 شخص في اليوم الأول وحده، فور بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا.

وبحسب موقع قناة روسيا اليوم، حثّت السلطات الروسية، مواطنيها، على عدم المشاركة في المظاهرات التي تم حظرها لمنع انتشار فيروس كورونا، وبرر «بوتين» هجومه على أوكرانيا، بأنّه يريد نزع سلاح الدولة التي تطمح إلى عضوية الناتو.

خروج آلاف المواطنين في أوروبا لدعم أوكرانيا

وفي السياق ذاته، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء أوروبا أمس السبت لدعم أوكرانيا، وطالبوا المواطنين الروس بمعارضة بوتين، بشأن استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا.