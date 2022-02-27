كييف ترفض عرضا من موسكو للتفاوض في بيلاروسيا: كان ممكنا قبل الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رفض بلاده العرض الروسي بإجراء محادثات في بيلاروسيا، وطالب الجميع باللجوء إلى مكان آخر للتفاوض مع روسيا، وذلك في نبأ عاجل على شبكة سكاي نيوز عربية، قبل قليل.

رفض أوكرانيا لإجراء محادثات في بيلاروسيا

وقال زيلينسكي، إنّ بيلاروسيا استخدمت أراضيها في الهجوم على أوكرانيا، مؤكدا أنّه كان يمكن القبول بمحادثات في مينسك لو لم تتعرض أوكرانيا لهجوم روسي انطلق من بيلاروسيا.