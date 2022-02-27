مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج يناقش معايير الحصول على الاعتماد

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات ورشة العمل التي نظمها مركز ضمان الجودة بالجامعة، عن «المعايير اللازمة للحصول على الاعتماد الأكاديمي»، التي استهدفت أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض، لمناقشة مدى استيفاء الكلية، للتقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، بحضور الدكتور أحمد الخطيب مدير المركز.

ضرورة الاجتهاد والتكاتف للانتهاء من استيفاء الوثائق المطلوبة

ناقش رئيس جامعة سوهاج خلال الورشة، مدى استيفاء الوثائق المطلوبة، وكذلك البنية المادية والبشرية بالكلية لمؤشرات ومعايير الاعتماد، موجها أعضاء هيئة التدريس بضرورة الاجتهاد والتكاتف، للانتهاء من استيفاء الوثائق المطلوبة للتقدم للاعتماد من الهيئة القومية، مؤكدا أن الجامعة تعمل على توفير كل احتياجات الكلية من متطلبات، من أجل حصولها على الاعتماد.

مناقشة مدى تطبيق المعايير الأكاديمية

قال الدكتور أحمد الخطيب، إنه جرى خلال الورشة أيضا مناقشة مدى تطبيق المعايير الأكاديمية المبنية على الجدارات وتحقيقها في توصيف البرامج والمقررات، والأنشطة التعليمية وكذلك التقارير السنوية لهذه البرامج والمقررات، إلى جانب مناقشة برامج الدراسات العليا بالكلية، ومدى استيفائها للمعايير المرجعية.

ضرورة وضع البرامج التنفيذية لتلبية هذه المتطلبات

في نهاية اللقاء، جرى فتح باب الحوار والمناقشة، واستمع رئيس الجامعة لأسئلة واستفسارات الحاضرين، وجرى الرد عليها، والتنبيه على المركز بضرورة وضع البرامج التنفيذية لتلبية هذه المتطلبات.