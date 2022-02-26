زراعة 2742 شجرة بحي شرق سوهاج ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة»

قال عامر عوض رئيس حي شرق سوهاج، إن أعمال التشجير شملت شوارع وميادين الحي، وكورنيش النيل الشرقي، ومحيط المدارس، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، وذلك في إطار مبادرة المحافظة «أحلى وهي خضرة»، لافتا إلى أن الوحدة المحلية للحي زرعت 2742 شجرة منذ انطلاق المبادرة في نوفمبر الماضي.

رفع 830 طن قمامة ومخلفات

وفي سياق آخر، أعلنت محافظة سوهاج رفع 830 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات، وذلك خلال حملات نظافة مكبرة نفذتها الوحدات المحلية لمراكز طهطا، وطما، وحي غرب، وحي شرق خلال الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل والإنارة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

قام مركز ومدينة طهطا بحملات نظافة مكثفة أسفرت عن رفع 240 طن قمامة ومخلفات صلبة، فيما استهدفت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج عدد من المناطق بحملات نظافة مكثفة أسفرت عن رفع 280 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال أسبوع.

تكثيف حملات النظافة

وفي حي شرق سوهاج تم تكثيف حملات النظافة بنطاق الحي، حيث استهدفت الحملات (الكورنيش الغربي، وكوبري أخميم، وشارع ترعة باجا الغربي، والشهيد محمد ضياء الدين، وشارع المزدلفة، والمروة، وسعد بن معاذ، والنبوي المهندس، والمزلاوي، وامتداد التحرير، ومحيط مدرسة البطل أحمد عثمان، ومنطقة السنترال بنجع أبو شجرة، وشارع أحمد بن حنبل، والسيدة رقية، والشيخ الباقوري، وأسامة بن زيد، كذلك منطقة خلف البنك الأهلي فرع الفتح، وخلف مدرسة النور للمكفوفين، وشارع صلاح سالم، ومحيط مدرسة النصر الابتدائية المشتركة، ومحيط التأمينات الاجتماعية، وشارع المشنب وامتداد الجمهورية، وشارع الجلاء، أمام المعهد الديني، ومحيط شارع مصنع الهدرجة الشرقي، وشارع مصنع البيبسي القبلي بمدينة ناصر، كما تم رفع إشغالات سوق مدينة ناصر).