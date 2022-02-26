جامعة سوهاج تضع اللمسات النهائية للمؤتمر الدولي لشباب الباحثين

عقدت اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدولي الثاني لشباب الباحثين بجامعة سوهاج، اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة التجهيزات النهائية، استعداداً لعقد المؤتمر يوم الأربعاء القادم الموافق 2 مارس 2022، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

المؤتمؤ يجمع الباحثين من مختلف الدول لعرض أبحاثهم

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني، وهو المؤتمر السابع للجامعة، ستُقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مؤكداً أن مؤتمر شباب الباحثين، الذي ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، على مدار 6 دورات سابقة من المؤتمرات التي حققت نجاحاََ كبيراً، وجمعت بين الباحثين من مختلف الدول، لعرض أبحاثهم المتميزة في شتي المجالات والعلوم.

مؤتمر شباب الباحثين أحد اللقاءات العلمية المتميزة لتبادل الخبرات

وقال الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، إنه سيشارك فى فعاليات المؤتمر هذا العام 23 جامعة مصرية وعربية، حيث يُعد المؤتمر من اللقاءات العلمية المتميزة لتبادل الخبرات والآراء والتجارب بين شباب الباحثين، كما يتضمن المؤتمر مناقشة مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية، مضيفاً أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ومراجعة الاستعدادات النهائية للمؤتمر، إلى جانب مناقشة ومتابعة الجانب التنظيمي للمؤتمر.

في سياق آخر، بعث اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، جاء فيها: «بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن مواطني وقيادات محافظة سوهاج، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، شاكرين عطائكم المستمر لقيادة مسيرة العمل الوطني ودفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العريق بكل الخير واليمن والبركات، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها».