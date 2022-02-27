خطوات استخراج وثيقة تأمين لأبناء الخارج: يمكن إضافة الزوجة والأبناء

تواصل وزارة الهجرة المصرية استقبال طلبات المصريين في خارج مصر من أجل الحصول «وثيقة التأمين» ولتلبية جميع احتياجات المواطنين في الخارج، خاصة في الحالات الطارئة المتعلقة بحالات الوفاة والحوادث ونقل الجثامين.

وكانت وثيقة التأمين على المصريين في الخارج الطلب الملح من جانب الجاليات المصرية لوزارة الهجرة خلال الأعوام الأخيرة، خاصة من الجاليات المصرية في منطقة الخليج نظرًا لتكاليف شحن الجثامين العالية في حالات الوفاة.

تسهيلات للحصول على وثيقة التأمين

ووضعت وزارة الهجرة العديد من التسهيلات أمام المواطنين من أجل الحصول على هذه الوثيقة، إذ يمكن شرائها خلال مغادرة الأراضي المصرية من أي مكان من «منافذ الخروج» بالجمهورية أو من خلال الموقع الرسمي لـ المجمعة المصرية لتأمين سفر المصريين للخارج.

خطوات الحصول على وثيقة تأمين للمصريين في الخارج

- التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني.

- تسجيل كل البيانات الشخصية المطلوبة والضغط على تسجيل.

- بعد ذلك تتلقى رسالة على البريد الإلكتروني من خلالها تدخل على النظام.

- بعد دخول النظام تسجل رقم جواز السفر والدولة التي يقيم بها المواطن ومدة سريان الوثيقة حسب الرغبة واسم أحد الأقارب.

- يظهر بعد ذلك المبلغ المطلوب دفعه والبالغ 100 جنيه.

- يمكن للمستفيد من الوثيقة إضافة الزوجة والأولاد.

- بعد ذلك تختار طريقة الدفع الإلكتروني ثم طبع البيانات.

تحرير 67 ألف وثيقة للتأمين على المصريين بالخارج حتى الآن

وكشفت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أنَّ الوزارة حررت حتى الآن نحو 67 ألف وثيقة للتأمين على المصريين بالخارج، وأن الوزارة مازالت مستمرة في تلقي طلبات المصريين منذ أن جرى فتح باب التسجيل في يناير 2022.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال تصريحات تليفزيونية أنَّ أقبال المصريين بالخارج على شراء وثيقة التأمين يعكس احتياجهم لها، لافتة إلى أنَّ هناك الكثير من طلبات الشباب الدارسين بالخارج لاستخراج الوثيقة.