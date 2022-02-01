وزارة الهجرة تصدر العدد الـ36 من مجلة «مصر معاك»

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العدد الـ36 من مجلة «مصر معاك»، الذي يحمل بين طياته أبرز مستجدات المبادرة الرئاسية «مصر تستطيع»، وعرض لمشاركة وزارة الهجرة في النسخة الرابعة من فعاليات «منتدى شباب العالم».

أبرز مستجدات المبادرة الرئاسية «مصر تستطيع»

وفي صفحات العدد، يوجد أبرز ما تقوم به الدولة لتنمية الصعيد، كما يتضمن حوارا مع المهندسة دينا أيمن خبير التكنولوجيا في «مايكروسوفت»، التي جاءت ضمن قائمة «فوربس» لأكثر الشباب تأثيرًا.

ويمكن لراغبي الإطلاع على النسخة الـ36 من مجلة «مصر معاك»، لشهر يناير 2022، الحصول عليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

أنشطة الترويج للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وتناولت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال صفحات النسخة الـ36 من مجلة «مصر معاك»، مشاركة الجاليات في تدشين موقع موجه للجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، يهدف إلى الترويج للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وعرض الأنشطة التي تقوم بها، وتسهيل مساهمة المصريين بأمريكا في دعم المبادرة التي من شأنها الارتقاء بحياة المواطنين.

كما أشارت وزارة الهجرة، في صفحات المجلة، إلى دور الطلاب الذين حرصوا على المشاركة في حملة can you skip dinner، وجمع 80 ألف دولار لصالح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجهود الأطباء بحرصهم على القيام بزيارات للمناطق المختلفة، والكشف على المرضى، بالتعاون مع وزارة الصحة، والنجاح في تنسيق الجهود لتحقيق المرجوّ منها، والتنسيق لتبادل الخبرات العلمية، لخدمة الوطن، والإسهام في رحلة بناء الإنسان.

بجانب التطرق للحديث عن حرص وزارة الهجرة، على الترويج لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وقدم أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج العديد من الفيديوهات الترويجية، بمشاركة شباب من 19 دولة، يدرسون في أرقى جامعات العالم، لتوضيح أهمية المشاركة في المنتدى، ودوره في مناقشة مختلف القضايا العالمية.

بالإضافة إلى تنظيم معرض وزارة الهجرة، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، لاستعراض جهود الوزارة في خمسة ملفات مختلفة.