ممثل «ميدسي» بلندن: نتواصل باستمرار مع وزارة الهجرة لحل أي مشكلة

قال مينا مكين، باحث في مجال إدارة إستراتيجيات تطوير التكنولوجيا ببريطانيا، وممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج والمعروف بـ«ميدسي»، إن وجوده كممثل لمركز الهجرة للحوار في إنجلترا، جعله أكثر تواصلا وعملا مع وزارة الهجرة، وأكثر قدرة على مساعدة الشباب المصريين الجدد بإنجلترا، خاصة الشباب الدارسين منهم، سواء في حل المشاكل التي تواجهم، أو المقترحات التي يرغبون في توصيلها وعرضها على وزارة الهجرة.

قناة اتصال بين وزارة الهجرة والشباب المصريين بالخارج

وأوضح باحث في مجال إدارة إستراتيجيات تطوير التكنولوجيا ببريطانيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، عبارة عن قناة اتصال بين وزارة الهجرة والشباب المصريين بالخارج، يتم من خلالها التواصل المستمر بين الوزارة المصريين بالخارج.

وأشار «مكين» إلى حرص السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على عمل اجتماعات معانا ولقاءات عبر زووم في موضوعات مختلفة ووزرات مختلفة.

دور المشاركين بالمركز يشمل أيضا تعريف مصر بالدول المضيفة

وأوضح «مكين» أن دور الشباب المصريين بالخارج، والمشاركين في مركز الهجرة للحوار «ميدسي»، لم يقتصر فقط على التواصل مع المصريين بالخارج، بل يشمل أيضا تعريف الأجانب بالخارج، عن مصر، وتوصيل الصورة الصحيحة لها والمبادراتو المشروعات القومية التي يتم تنفيذها داخلها.

كما أشار «مكين» إلى مشاركته خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وذلك للمرة الثانية، وذلك لحرصه الشديد على حضور المنتدى خاصة في هذا الوقت، لحضور ورش العمل والفعاليات الخاصة بتأثير جائحة كورونا، مضيفا أن المنتدى قد تناول العديد من المحاور والقضايا، منها حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قضايا الشرق الأوسط، من جانب سياسي، بالإضافة إلى محور التكنولوجيا الحديثة، وطرق مواكبتها، في ظل سرعة تحدثها يوما عن يوم.

بجانب مناقشة الإنجازات التي حققتها مصر خلال السبع سنوات الأخيرة، في ظل انتشار جائحة كورونا، سواء المدن الجديدة والذكية، وأبرزها المشروع القومي «حياة كريمة» لتطوير القرى والريف المصري.