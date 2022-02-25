رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: هناك مساعدات بالتنسيق مع وزارة الهجرة

في ظل تطور الأحداث اليوم، بدأت القوات الروسية في الزحف والدخول لعاصمة الأوكرانية كييف، من ناحية منطقة أبلون، وصرح الجيش الأوكراني بأن قواته تقاتل وتستبسل ضد قوات الجيش الروسي على مشارف العاصمة كييف، حسبما ذكر في مجلة نيويورك الأمريكية.

أحوال المصريين في أوكرانيا

وبالنسبة للجالية المصرية في أوكرانيا، قال علي فاروق رئيس الجالية المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك غرف عمليات تعمل على متابعة الأوضاع وتقديم المساعدات بقدر الإمكان، بالتنسيق مع وزارة الهجرة وبتوجيهات من الوزيرة نبيلة مكرم والسفارة المصرية في أوكرانيا.

الاستيلاء على مركبتين للجيش الأوكراني

ومن جانبها، صرحت نائبة وزارة الدفاع الأوكرانية «آنا ماليار»، بأن الجيش الروسي استولى على مركبتين تابعتين لقوات الجيش الأوكراني، وأن قوات بلادها تدافع عن مواقعها رغم الزيادة العددية للقوات الروسية.

يذكر أن القوات الروسية بدأت غزوًا عسكريًا شاملًا من ثلاث جهات على أوكرانيا، بالأمس، شرقًا وشمالًا وجنوبًا، في ظل مقاومة غير متكافئة الفرص من قِبل الجيش الأوكراني، واضطر الآلاف إلى استخدام محطات المترو كملاجئ من قصف القوات الروسية.

عقوبات بايدن على روسيا

وأعلن الرئيس الأمريكي «جو بايدن» عن حزمة من العقوبات ضد دولة روسيا بسبب غزوها لدولة أوكرانيا، والتي شملت عدة قرارات منها تجميد الأصول الروسية، والحد من استخدام روسيا لعملات الدولار الأمريكي، والين الياباني والجنيه الإسترليني، واليورو ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار لإدانة الغزو الروسي على أوكرانيا.