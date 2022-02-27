الحكومة: لم نوجه بإجراء اتصالات هاتفية للعمالة غير المنتظمة لتحديث بياناتهم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ادعاء أفراد انتسابهم لوزارة القوى العاملة واتصالهم هاتفياً بالعمالة غير المنتظمة بدعوى تحديث بياناتهم وأرقام الكروت الائتمانية الخاصة بهم.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي أفراد للتواصل هاتفياً مع العمالة غير المنتظمة بدعوى تحديث بياناتهم أو أرقام الكروت الائتمانية الخاصة بهم، مُوضحةً أن هؤلاء الأفراد غير تابعين للوزارة نهائياً، وأن تلك المكالمات الهاتفية تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين.

وشددت وزارة القوى العاملة على أن كافة المنح أو المساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي "manpower.gov.eg"، أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مُشيرةً إلى قيام الوزارة حالياً بتنفيذ عملية حصر وتسجيل لبيانات العمالة غير المنتظمة في مواقع عملهم، بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة لهم، يتم من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة، مُحذرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية تليفونياً لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية حيال هذه الوقائع.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (manpower.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).