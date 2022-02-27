تأجيل محاكمة سيدة بتهمة قتل طفلتها بالفيوم.. محاميها طلب رد الدائرة

قضت محكمة الجنايات بالفيوم والمنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار إيهاب سعيد حنا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور محمد وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة محمد أحمد شوقي، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بتأجيل محاكمة «لمياء.م.ع.ت» بتهمة قتل ابنتها فاطمة أحمد محمد عبد الكريم 7 سنوات، بإغراقها في برميل مياه حتى الموت، إلى منتصف مايو المُقبل، لإنهاء إجراءات رد المحكمة، بناءً على طلب محامي المتهمة الذي طلب رد الدائرة.

قتلت ابنتها انتقاماً من زوجها

تعود وقائع القضية التي حملت رقم 25388 جنايات طامية لسنة 2021 والمقيدة برقم 1629 كلي الفيوم، إلى شهر يوليو 2021، حينما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغاً بقيام ربة منزل تدعى «لمياء» بقتل ابنتها فاطمة أحمد محمد عبد الكريم، 7 سنوات، بإغراقها في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، انتقاماً من زوجها الذي كان دائم التهديد لها بالزواج عليها لإنجاب الذكور، نظراً لإنجابها 3 فتيات له.

طالب عرض المتهمة على لجنة طبية

وكانت ياسر حجاج، محامي المتهمة قد طالب بعرضها على لجنة من الطب النفسي، مقدماً حافظة أوراق تتضمن تقارير طبية وأدوية، وروشتات تفيد إصابة «لمياء» بمرض نفسي إثر قيام زوجها بتهديدها باستمرار بالزواج عليها لإنجاب الذكور.

وأكد أنّ جيرانها وأقاربها والجميع في قريتها يعلم أنّها «مريضة نفسياً»، إلا أنّ لجنة الطب النفسي أكدت أنّها مسؤولة عن جريمتها بالكامل، وأنّها غير مريضة نفسياً.

إعادتها للكشف النفسي مجدداً

وعقب ورود تقرير لجنة الطب النفسي، بنفي إصابة المتهمة بمرض نفسي، طالب المحامي بعرضها على لجنة نفسية أخرى، مُشككاً في صحة التقرير الأول، ومؤكداً أنّها مريضة نفسياً، ثم قدّم طلباً برد الدائرة، ونقل محاكمة المتهمة إلى دائرة أخرى، مما جعل هيئة المحكمة تؤجل محاكمتها لحين الانتهاء من إجراءات الرد.