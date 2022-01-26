تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة ابنتها في الفيوم إلى 26 فبراير المقبل

أجلت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، محاكمة «لمياء. م» المتهمة بقتل ابنتها «فاطمة. أ»، إلى 26 فبراير المقبل، انتقاماً من زوجها الذي هددها بالزواج عليها لإنجابها إناث فقط وعدم قدرتها على إنجاب الذكور، وذلك في القضية رقم 25388 جنايات طامية لسنة 2021 والمقيدة برقم 1629 كلي الفيوم.

صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب سعيد حنا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف عبد الغفور محمد وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة محمد أحمد شوقي، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

الطب النفسي أكد صحتها العقلية

وورد تقرير لجنة الطب النفسي التي جرى عرض المتهمة عليها، والذي أثبت سلامة قواها العقلية، وصحتها النفسية، وأنّها مسؤولة مسئولية كاملة عن الجريمة التي ارتكبتها ويجب أن تعاقب عليها، إلا أنّ ياسر حجاج محامي الأم المتهمة بقتل ابنتها، قدّم ما يثبت إصابتها بمرض نفسي منذ فترة طويلة وقبل ارتكابها الجريمة، مُطالباً بعرضها على لجنة من الطب النفسي مرة أخرى مُعللاً بأنّ اللجنة لم تعطيها الوقت الكافي لتتأكد من صحتها النفسية والعقلية.

لمياء أغرقت ابنتها حتى الموت

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، حينما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغاً من مزارع، بقيام زوجته بإغراق ابنتهما ذات الـ 7 سنوات في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

زوجها كان يهددها بالزواج عليها

وكشفت تحريات المباحث التي أجراها المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية، أنّ لمياء كانت تعاني من مرض نفسي، عقب ولادتها الأخيرة، بسبب تهديد زوجها لها بالزواج من أخرى لعدم قدرتها على إنجاب الذكور، ولأنّها تنجب إناث فقط بعدما أنجبت له 3 فتيات.