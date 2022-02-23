تفعيل خدمة الحوالات المالية بين البريد المصري والسعودي

في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الدولتين الشقيقتين مصر والسعودية، وقع البريد المصري اتفاقية تعاون مع نظيرة السعودي تهدف إلى تفعيل خدمة الحوالات المالية البريدية بين البريد المصري والبريد السعودي عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وقع البروتوكول عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري لشؤون المناطق، والمهندس ريان الشريف، نائب رئيس مؤسسة البريد السعودي للمبيعات والتسويق، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري.

الاتفاقية تؤكد عمق العلاقات التي تربط بين مصر والسعودية

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع البريد السعودي، تؤكد على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والسعودية وتميزها على كل المستويات، وتأتي تتويجًا للجهود المبذولة بين الطرفين لدعم أوجه التعاون المنشود عقب سلسلة من الاجتماعات والمباحثات والزيارات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية، والتي تمت عن طريق وفود رفيعة المستوى من أجل دفع العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين، حيث أثمرت تلك المباحثات عن توقيع اتفاقية ثنائية تهدف إلى تقديم خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين البريد المصري والبريد السعودي عبر النظام العالمي للاتحاد البريدي، بما يضمن تقديم خدمات مالية متميزة لجميع المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية والمقدر عددهم إلى ما يقرب من 3 ملايين مصري، حيث أن هذه الخدمة الجديدة ستمكنهم من إرسال حوالاتهم المالية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، وذلك عبر إيداعها بمنافذ البريد السعودي البالغ عددها أكثر من 400 فرع، بالإضافة إلى فروع شبكة إرسال إلى جانب قنوات شركة رسالة الرقمية، التي تغطي جميع أنحاء المملكة، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات بشكل لحظي عبر منافذ البريد المصري التي يتجاوز عددها 4200 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

تقديم خدمات متميزة لعملاء البريد بالدولتين

ومن جانبه رحب المهندس آنف أبانمي، رئيس مؤسسة البريد السعودي، بتعزيز سبل التعاون المشترك بين البريد السعودي والبريد المصري، متمنيًا استمرار التعاون بما يساهم في تقديم خدمات متميزة لعملاء البريد بالدولتين، كما أشاد المهندس آنف أبانمي رئيس البريد السعودي، بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للعملاء.