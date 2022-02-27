تنفيذ 59 مشروعا في 12 قطاعا ببني سويف.. «طرق وكباري وتعليم وصحة»

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لقاءً موسعًا مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقاعة الديوان العام، ضمن زيارة اللجنة لمتابعة المشروعات في كافة القطاعات والتعرف على الخريطة المستقبلية للمحافظة.

100 مليار جنيه تكلفة مشروعات بني سويف

في بداية اللقاء، تم عرض فيلم وثائقي عن محافظة بني سويف، وتضمن الإشارة إلى تاريخ المحافظة وكفاح أبنائها على مختلف العصور، بالإضافة إلى استعراض أبرز المشروعات المنفذة خلال السنوات السبع الماضية في مختلف القطاعات والمرافق الحيوية، مثل: «محطة كهرباء غياضة ومحور عدلي منصور وصوامع سدس وطريق الزعفرانة والجامعة والمنطقة التكنولوجية، والعديد من المشروعات المنفذة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والاتصالات والصحة والري والاستثمار وموقف المناطق الصناعية والمشروع القومي للتحول الرقمي والشباب والرياضة»، بتكلفة 100 مليار جنيه.

وأشار المحافظ، إلى أهم وأبرز إنجازات وجهود منظومة العمل خلال العامين الماضيين، التي أسفرت عنها منظومة التي اتسمت بالعمل المؤسسي والعمل بروح الفريق الواحد، لكل مكونات الجهاز التنفيذي بالمحافظة بجانب التكامل وتعظيم دور المجتمع المدني (جمعيات أهلية وقطاع خاص)، وأعضاء مجلسي النواب وأفرع المجالس القومية، والجمع بين الجهود الميدانية ( جولات تفقدية – لجان ميدانية–لجان متابعة شبابية)، واجتماعات بالجهات المعنية والمعاونة، علاوة على تدقيق المعلومات والبيانات فيما يتعلق بموارد المحافظة، وأصول الدولة، ووضع رؤية وإستراتيجية لتنميتها والاستثمار الأفضل لها، والجمع بين طاقات الشباب وقدراتهم العلمية والمهنية، والخبرات التنفيذية المتواجدة، بجاب الاستفادة من الخبرات الأكاديمية للجامعات الكائنة على أرض المحافظة.

تنفيذ 59 مشروعا في 12 قطاعا

ونوه «غنيم» بشكل سريع عن أبرز ثمار العمل بتلك المنظومة، التي شملت الانتهاء والافتتاح لـ 59 مشروعا، في أكثر من 12 قطاعا خدميا وتنمويا على مستوى المراكز السبع، منها «الطرق والكباري، التعليم العام الشباب والرياضة، الصناعة قطاع النظافة، الترفيه»، والتي سيجري افتتاحها في احتفالات العيد القومي للمحافظة والذي يوافق 15 مارس المقب، لافتًا إلى الانتهاء من مشروع تطوير الممشى السفلي بالكورنيش، الأسواق، الإسكان الصرف الصحي، التضامن الاجتماعي، التموين وغيرها من المشروعات القومية والخدمية.

تنظيم 113 قافلة طبية بالقرى

وأوضح أنه تم الإعداد وتوقيع 27 بروتوكول تعاون في قطاعات متنوعة، مع شركاء التنمية «جامعات– مجتمع مدني –مجالس وهيئات قومية»، بالإضافة إلى تنظيم 113 قافلة طبية بالقرى بالتعاون مع الصحة ومؤسسات المجتمع المدني، بجانب أكثر من 630 مليون جنيه مساهمات مجتمع مدني، والقيام بأكثر من 400 جولة ميدانية ونحو 600 اجتماع تنفيذي، وحصول المحافظة على المركز الرابع في معدلات توريد القمح الموسم الماضي، واستئناف لقاء المفتوح مرة أخرى بعد انقطاع دام لعام ونصف بسبب جائحة فيروس كورونا، وإنارة هرم ميدوم بعد انطفاء دام لأكثر من 12 عاما، وإعداد وتسليم أول دليل إجرائي لـ 7 مركز ومدن لمجابهة الأزمات، وإصدار الدليل الموحد لـ 55 خدمة ومعاملة حكومية مقدمة بالمراكز التكنولوجية.

تأهيل تدريب 140 قيادة نسائية

وشهدت المحافظة أيضًا تبني تنفيذ 5 مشروعات سياحية، ضمن استراتيجية لـ 5 سنوات مقبلة، والتي تشمل تطوير واحة ميدوم، تأهيل كهف سنور للزيارات السياحية، كورنيش النيل من الناحية الشرقية، تنمية منطقة الحيبة، وخطوات جادة نحو إنشاء مدينة متكاملة على مساحة 2124 فدان، و تدريب أكثر من 90 موظفا ضمن خطة لبناء صف ثاني من القيادات، وتأهيل تدريب 140 قيادة نسائية.

وجرى استعراض إجمالي المشروعات المستهدفة من المرحلة الأولى مبادرة حياة كريمة، التي بلغت نحو 1600 مشروع في 66 قرية بمركزي ناصر وببا، في أكثر من 12 قطاعًا، بالإضافة إلى الاستعدادات الخاصة بقرى المرحلة الثانية من المبادرة في مراكز بني سويف والفشن والواسطى.