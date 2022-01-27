بنى سويف تستقبل 55 سائحا ألمانيا على متن الباخرة «كراون فيجن»

استقبلت محافظة بني سويف، أمس، الباخرة السياحية «كراون فيجن» القادمة من القاهرة وفي اتجاهها إلي محافظة أسوان وعلى متنها 55 سائحاً ألمانياً، وكانت في استقبالهم رانيا عزت مدير عام السياحة وبعض التنفيذيين المعنيين.

برنامج سياحي للوفد الألماني في بني سويف

وأعدت الإدارة العامة للسياحة تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الفوج بنادي الإدارة المحلية وتنظيم جولة على كورنيش النيل، وحضور حفل فنون شعبية، بالإضافة إلى توزيع بعض الكتيبات السياحية عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

إشادة ألمانية بالاستقبال المصري في بني سويف

من جانبها، أضافت رانيا عزت مدير السياحة، أن أعضاء الفوج السياحي الألماني أعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة في بني سويف، موجهين الشكر لمحافظ بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء مرورهم ببني سويف في رحلتهم إلى أسوان عبر النيل.