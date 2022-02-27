ألمانيا تنتظر موافقة البرلمان على رصد 100 مليار يورو لصد الهجوم الروسي

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، قبل قليل، إن ألمانيا فرضت عقوبات على روسيا لم يسبق لها مثيل، مضيفا أن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدم الاستخفاف بتضامن حلفاء الناتو، مطالبا البرلمان بتمرير ميزانية دفاعية بقيمة 100 مليار يورو لمواجهة الهجوم الروسي، وفقا لنبأ عاجل لشبكة «سكاي نيوز» العربية.

الهجوم الروسي على أوكرانيا نقطة تحول في تاريخ القارة

وأكد «شولتس»، أن «بوتين» خلق واقعا جديدا يتطلب ردا واضحا، مضيفا أنه لن يغير سياسته، وستشعر القيادة الروسية بالثمن الباهظ الذي ستدفعه مقابل ذلك، لافتا إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا بمثابة نقطة تحول في تاريخ القارة، معربا عن أن شن الحرب العدوانية على كييف يرجع إلى أن حرية الأوكرانيين تتحدى نظام «بوتين».

وأعرب «شولتس»، عن وقوف بلاده إلى جانب أوكرانيا، متعاطفا مع ضحايا الهجمة التي شنتها روسيا في أوكرانيا الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يساند الجيش الألماني حلفاء الناتو في شرق أوروبا.

وفي السياق ذاته، أكد «شولتس»، أن الصراع بين بوتين والعالم الحر يجب ألا يعيد آلام وتاريخ الماضي، مشيرا إلى أن التسامح والحرية وحقوق الإنسان ستفرض نفسها في روسيا.