«الدفاع الأوكرانية»: روسيا فقدت 4300 جندي وأكثر من 146 دبابة في الحرب

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، قبل قليل، أن روسيا فقدت نحو 4 آلاف و300 جندي، وفقدت أيضا أكثر من 146 دبابة منذ بداية الحرب، وذلك وفقا لخبر عاجل على شبكة «سكاي نيوز» العربية.

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

ودخلت روسيا، اليوم الأحد، في يومها الرابع على التوالي، في العمليات العسكرية التي نفذتها بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية الخميس الماضي، حيث شهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخي روسية متتالية، استهدفت المباني والأحياء السكنية، كما أسفرت عن إصابات مادية وبشرية، بحسب بيان وزارة الدفاع الأوكرانية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم، أن قوات روسية اقتحمت مدينة خاركيف، الإستراتيجية القريبة من الحدود مع روسيا.

ومن جهة أخرى، أكد الجيش الروسي على أنه يحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا.