آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. حرب شوارع في «خاركيف» ورسالة من «بوتين»

دخلت قوات روسيا، صباح اليوم، مدنية خاركيف في أوكرانيا ذات الأهمية الإستراتيجية بحسب تأكيدات من السلطات الأوكرانية، إلا أن مقاطع مصورة تكشف عن أن المدينة تحولت إلى حرب شوارع بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية؛ والمتطوعين الذين يقاومون الهجوم الروسي الذي دخل يومه الرابع وسط حديث غير مؤثر بعد بشأن إجراء مفاوضات بين الجانبين، وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

وتكتسب مدينة خاركيف أهمية إستراتيجية كبيرة، إذ أنها ثاني أكبر المدن، كما تقع على الحدود مع روسيا، وتوصف كذلك بأنها العاصمة الثانية لأوكرانيا، والتي يعود تأسيسها إلى القرن السابع عشر.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا: اشتباكات في شوارع خاركيف الإستراتيجية

وضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، نشرت مواقع عدة مقاطع مصور يظهر فيها جنود أوكرانيين يستخدمون الرصاص، وقذائف آر بي في القتال ضد القوات الروسية، والتي بدت متحصنة بإحدى النقاط القريبة.

وأكدت وكالة أنباء «فرانس برس» على أن قتال شوارع يدور بقوة في شوارع خاركيف بين قوات روسية وقوات أوكرانية بعد دخول الأولى لها، حيث استمر القتال منذ الصباح مع ظهور مدرّعات خفيفة متروكة أو مشتعلة في الشوارع.

ولفتت قناة «سكاي نيوز» إلى أن صدى طلقات نارية وانفجارات متفرقة تردد بقوة في أنحاء المدينة التي أقفرت شوارعها، فيما بقى السكان داخل منازلهم، خوفا من المعارك الدائرة.

رسالة من «بوتين» للقوات الخاصة الروسية

في نفس السياق، شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، خلال كلمة تليفزيونية القوات الخاصة الروسية وخص بالذكر من يؤدون واجبهم العسكري ببطولة في أوكرانيا، وفقما نقلت قناة «سكاي نيوز».

وكان الرئيس الروسي أطلق العملية العسكرية ضد أوكرانيا فجر الخميس الماضي، وقال إنها تهدف إلى حماية منطقة دونباس التي يوجد بها مجموعات كبيرة موالية لروسيا.