قبل عرضه في رمضان.. أبرز المعلومات عن مسلسل الاختيار 3

حظي مسلسل «الاختيار»، على اهتمام شعبة جماهيرية كبيرة، كما حقق ناجحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، خلال عرض جزئيه الأول والثاني، وينتظر محبو هذا العمل الدرامي عرض «الاختيار 3»، في الموسم الرمضاني لهذا العام.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن مسلسل «الاختيار 3»، قبل عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2022.

أبطال مسلسل «الاختيار 3»

يشارك مسلسل «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، ملك بدوي، خالد زكي، والطفل يوسف أحمد، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.

مسلسل «الاختيار 3»

يُعد مسلسل «الاختيار 3»، هو سيناريو وحوار هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا من خلال الأعمال التي قدمها خلال الفترة الماضية.

أحداث مسلسل «الاختيار 3»

وتدور أحداث مسلسل «الاختيار 3»، حول الفترة الحالية، إذ يتحدث عن بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، حيث يتابع الأحداث من ثورة 30 يونيو ما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري.

وفي الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، قدم حكاية البطل أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح أثناء التصدي لهجوم بعض الإرهابيين، بالإضافة إلى قصص البطولية لبعض أفراد القوات المسلحة.

وقدم الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، مجموعة كبيرة من نجوم الفن، مثل: أمير كراره، أحمد العوضي، دينا فؤاد، عابد عناني، سارة عادل، إسلام حافظ، محمود حافظ، وغيرهم من الفنانين، وتأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي.

في حين قدم الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، بطولات رجال الشرطة المصرية، والأحداث التي شهدتها مصر في الفترة من 2013 حتى عام 2019، إذ جاء هذا العمل الدرامي بعنوان رجال الظل.

وشارك في تقديم مسلسل «الاختيار»، في موسمه الثاني، كلًا من: كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وماجد الكدواني، وغيرهم من نجوم الفن، تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.