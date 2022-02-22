خالد زكي ضيف شرف بمسلسل الاختيار 3 في السباق الرمضاني 2022

يشارك الفنان خالد زكي في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، وأحمد عز، سيناريو وحوار هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، كما تدور أحداث العمل حول بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، بعد ثورة 30 يونيو.

خالد زكي يكشف عن مشاركته في مسلسل الاختيار 3

وعن دوره في أحداث المسلسل، كشف خالد زكي في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه يشارك في مسلسل الاختيار 3 كضيف شرف.

حقق مسلسل «الاختيار» نجاحا كبيرا خلال الموسمين الماضيين، حيث جسد الجزء الأول منه حكاية البطل أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح أثناء التصدي لهجوم بعض الإرهابيين، بالإضافة إلى قصص بعض أبطال القوات المسلحة.

أبطال الجزء الأول من مسلسل الاختيار

وقام بطولة الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» كل من: أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، عابد عناني، سارة عادل، إسلام حافظ، محمود حافظ، وغيرهم من الفنانين، وتأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي.

أحداث الجزء الثاني من مسلسل الاختيار

بينما حكى الجزء الثاني من العمل بطولات رجال الشرطة المصرية، والأحداث التي شهدتها مصر في الفترة من 2013 حتى عام 2019، وجاء بعنوان رجال الظل، وقام ببطولته كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وماجد الكدواني، وغيرهم من النجوم وضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

بيتر ميمي: الاختيار رسالة توثيق لأحداث عاشتها مصر

وتحدث المخرج بيتر ميمي عن مسلسل الاختيار على هامش ندوته في مهرجان القاهرة السينمائي، مؤخرًا قائلًا إن الاختيار ليس مسلسلا دراميا بقدر ما هو عمل توثيقي لفترة مهمة في تاريخ البلد، كما أنه رسالة توثيق لتلك الأحداث التي عاشتها مصر.

وأضاف أنه كان حريصا على الدمج بين المشاهد الحقيقية والدرامية خلال أحداث العمل لنقل الصورة الحقيقية للمشاهد دون تهويل أو تهوين.