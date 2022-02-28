حظك اليوم برج الحمل الاثنين 28-2- 2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الحمل، أنه ذو شخصية خفيفة ومرنة، سريعة التأقلم مع كل ما يحبط بها، كما أنه سريع التأقلم مع أي من المستجدات أو التغيرات في حياته المهنية أو العائلية.

كما يتميز مولود برج الحمل، أنه يحب الحياة المستقرة، والحياة العائلية الهادئة، يحاول بقدر الإمكان تجنب المشاكل، وإذا صادفته مشكلة يعمل على حلها سريعا، حتى لا يترتب عليها نتائج يجد صعوبة في مواجهتها، كما أنه يكره العلاقات المتعددة، ويفضل العلاقة الواحدة الهادئة والمستقرة مع شريك حياته، كما أنه مخلص وعاطفي.

حظك اليوم مولود برج الحمل مهنيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن زحل وعطارد اليوم موجودان بمنزل المشروعات، وهذا ما يمنحك يقظة كبيرة على حياتك المهنية ومشروعاتك، وهذا ما يساعدك على سرعة التطور في أفكارك المهنية، كما سيساعدك أيضا سرعة التخطيط لمشروعاتك المقبلة، وتوطيد علاقات بجهات خارجية وأجنبية، تكون السبب في تحقيق الكثير من الأرباح في أعمالك من خلالها، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم مولود برج الحمل عاطفيا

تؤكد خبير الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر اليوم في منزل الأصدقاء، وهذا يؤكد على الروابط القوية التي تربط بينك وبين أصدقائك في محيط الأسرة والعمل، كما أن هذا يدل على قوة الحب فى حياة مولود برج الحمل، كما يحمل لك الحب والصداقة ملاذا من المشاكل التي تواجهك فى حياتك اليومية.