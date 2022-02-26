حظك اليوم برج الحمل السبت 26-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. تغلب على انفعالاتك

مولود برج الحمل يتميز بشخصيته المرنة، فهو قادر على التكيف مع مختلف المواقف ولديه مواهب مختلفة يمكن أن يقوم بها، كما أنه محب للأجواء العائلية، فهو يهتم بعائلته بشكل كبير، كما أنه قادر على التعامل مع مختلف الأمور التي تجري حوله، وينتمي للبرج مواليد من 21 مارس حتى 20 أبريل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مولود برج الحمل بضرورة التخلي عن الشكوك، وتجنب إظهار القلق والتوتر حيث أن القمر في مربع برجك لذا كان أكثر ثباتا، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

عليك أن تحافظ على برودة أعصابك وتتغلب على انفعالاتك، إذ أن الوضع الفلكي دقيق وقد تتسبب انفعالاتك وردود أفعالك غير المدروسة في حدوث مشكلات عديدة مع أحبائك وأصدقائك، لذا عليك أن تكون حذرا، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.

مواصفات برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بالاستقلالية الكبيرة والشجاعة، فهو لديه القدرة على التعامل مع مختلف الأمور التي تجري من حوله، كما أنه يحاول أن يرضي حبيبه بمختلف الطرق على الصعيد العاطفي، ويتميز أب برج الحمل أنه حنون جدًا لكنه صارم بشكل كبير لمصلحة أبنائه، أما أم برج الحمل فهي تعتمد على نفسها بشكل كبير كما أنها غيورة جدًا على أطفالها.

ويتفق مولود برج الحمل مع مولود برج العقرب ومولود برج الدلو وعلاقته ناجحة جدًا مع مولود برج الميزان، لكنه يتعارض بشكل كبير مع مولود برج الجدي، حيث إن الطرفين يتسمان بالعند الشديد.