حظك اليوم برج الحمل الأحد 27-2-2022 مهنيا وعاطفيا

رغم الهدوء الذي يسيطر على مظهر مواليد برج الحمل، إلا أنهم من أصحاب الأبراج النارية التي لا يستطيع أحد التحكم في عصبيتهم، كما أنه برج عفوي للغاية يقول ما بداخله دون أن يجمله فالتصرف أولاً والتفكير لاحقاً هو شعار حياة الحمل وتحديدًا سيدة هذا البرج التي لا يشعر من يتعامل معها بالملل وذلك لحيويتها وطاقتها الداخلية.

ما يعيب أصحاب برج الحمل أنهم متسلطون ولديهم حب السيطرة، ويظهر ذلك خلال التعاملات المهنية التي تربطه بالآخرين فرأيه يجب أن يؤخذ به لاعتقاده الدائم أنه على صواب، ووفقا لخبيرة الأبراج الفلكية عبير فؤاد ترصد «الوطن» حظك اليوم لأصحاب ومواليد هذا البرج على المستويين العاطفي والعملي على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

فتقول خبيرة الأبراج لهؤلاء المواليد إن القمر اليوم في وضع معاكس وعليك أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

أما عاطفيا.. تنصحك الأفلاك عزيزي برج الحمل بأن تطالب الطرف الآخر بالمستطاع كي تطاع وكن واقعيا.

برج الحمل 2022

ويحمل العام الجاري الكثير من المفاجآت لمواليد برج الحمل وفق خبراء الفلك على الصعيد الشخصي، حيث أنه عام استعادة الثقة بالنفس إلا أنه ينصح هذا المولود بألا يبالغ في ثقته بنفسه، كما يتوقع أن يشهد العام أجواء مرح وسعادة واسترداد الهدوء النفسي الذي غاب خلال الفترة الماضية.