«العليا للفيروسات»: انكسار موجة كورونا الخامسة منتصف الشهر المقبل

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الموجة الخامسة لفيروس كورونا ستنكسر بدءا من منتصف شهر مارس المقبل وحتى مطلع أبريل المقبل، متوقعًا انخفاض نسب الإصابات بكورونا مقارنة بالعام الماضي قبل شهر رمضان 2022.

«العليا للفيروسات»: 30 مليون شخص تلقوا اللقاح

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أنّ هناك أكثر من 30 مليون شخص تلقوا تطعيمات فيروس كورونا «الأولى والثانية».

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنّه يجب على المواطنين ضرورة الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح كورونا من أجل الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، مشددا على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، إلى جانب ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، واستشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض.

سرعة تلقي اللقاح تقلل احتمالات وجود موجة سادسة

وأكد ضرورة تجنب الحصول على أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب، منعًا لحدوث أي أعراض جانبية خطيرة تؤثر على صحة الإنسان، مشيرًا إلى أنّ السرعة في أخذ لقاحات كورونا في الوقت الحالي تقلل من احتمالات قرب أو وجود موجة سادسة لفيروس كورونا.

كان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، قد أعلن انخفاض نسب مرضى العزل الصحي لـ46%، في منتصف الشهر الجاري مقارنة بالفترة نفسها في يناير، مؤكدًا أنّ هناك انخفاضًا ملحوظًا في عدد الإصابات، متوقعًا استمرار الانخفاض وانكسار الموجة الخامسة في شهر مارس المقبل.

وأشار عبدالغفار إلى أنّ الوزارة ستعمل في الوقت الحالي على متابعة إصابات كورونا، حتى تتمكن من الإعلان رسميًا عن انكسار الموجة الخامسة.