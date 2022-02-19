«القومي للبحوث»: إجراء تجارب سريرية لكوفي فاكس على المتعافين من كورونا

أكد الدكتور أسامة عزمي رئيس الفريق البحثي المكلف بإجراء التجارب السريرية على المتطوعين للقاح كورونا المصري كوفي فاكس، رئيس المركز الطبي التابع للمركز القومي للبحوث، اليوم، أن حالة المتطوعين الذين جرت عليهم التجارب السريرية لكوفي فاكس المحضر من قبل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات، جيدة، ولم تظهر عليهم أي أعراض منذ تلقي اللقاح، ويمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي جدا، ولا توجد أي مشكلات تم مواجهتها بشأن تلقيهم اللقاح.

ضم من مر على تطعيمهم 6 أشهر للتجارب السريرية

وأضاف رئيس الفريق البحثي المكلف بإجراء التجارب السريرية على المتطوعين لـ لقاح كورونا المصري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى مخاطبة هيئة الدواء المصرية بضرورة السماح بإجراء التجارب السريرية للقاح كوفي فاكس على المتطوعين الذين حصلوا على لقاح كورونا أو الذين تعافوا من فيروس كورونا بعد إصابتهم، شرط مرور 6 أشهر على تلقي اللقاح أو الإصابة بالمرض، منوها بأن هذه الخطوة حال الموافقة عليها تسمح بزيادة قاعدة المتطوعين وعمل التجارب السريرية على أعداد أكبر من المواطينن.

ولفت إلى أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادت الخاصة بعمليات إجراء التجارب السريرية على المتطوعين للقاح كورونا المصري للمجموعة الثانية حال الحصول على الموافقة من هيئة الدواء.

الحصول على لقاح كورونا خير طريق لمواجهة الفيروس

وأكد رئيس الفريق البحثي المكلف بإجراء التجارب السريرية على المتطوعين للقاح كورونا المصري كوفي فاكس، أن اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة وارتداء الكمامة وتناول الأغذية الصحية والحصول على لقاح كورونا خير الطرق لمواجهة المرض وتحوراته، لافتا إلى أنه يجب على أي مواطن أن يشعر بأي أعراض مرضية، البقاء في المنزل واستشارة الطبيب المختص وعمل الفحوصات الطبية والتحاليل والأشعة للتأكد من الإصابة أو عدمها؛ حفاظا على حياة الآخرين وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر.