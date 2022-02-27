مدير قصر العيني الفرنساوي: نسب الإشغالات بإصابات كورونا انخفضت جدا

أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، على أن نسب الإشغالات من المصابين بفيروس كورونا «كوفيد 19»، بالأماكن المخصصة لعزل المرضى في انخفاض عن الفترة الماضية، لافتا إلى أن عدد المحجوزين بالقصر العيني حاليا 15 حالة غالبيتهم في الرعاية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية لتلبية أي متطلبات بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية.

أدوية علاج كورونا ساهمت في مواجهة المرض

وأضاف مدير قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قصر العيني نجح في استخدام الأدوية الجديدة المساهمة في علاج فيروس كورونا «كوفيد 19»، سواء دواء شركة أسترازيننكا «إيفوشيلد»، أو دواء شركة ميرك الأمريكي، لافتا إلى أن نتائجهم مبشرة حتى الآن، مؤكدا على أنه جرى التعامل بالأدوية مع عدد من الحالات المصابة بالمرض سواء الدرجات البسيطة أو المتوسطة، وكذلك الحالات الشديدة، مؤكدا على أن الأدوية الجديدة مع التوسع في قاعدة التطعيمات ضد كورونا ساهمت في الحد من انتشار المرض.

تطعيمات المرض والأدوية الجديدة ساهمت في مواجهة المرض

وتابع مدير قصر العيني الفرنساوي، التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أنه يجب على المواطنين الفترة الحالية ضرورة الإسراع للحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19»، والالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، بجانب ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، بجانب البقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض للمرض، والتوجه للطبيب المختص مع إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وتجنب الحصول على الأدوية والعقاقير دون استشارة الطبيب المختص تجنبا لأي أعراض تؤثر سلبا على صحة المواطن.