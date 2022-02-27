تطعيم 2.4 مليون مواطن بلقاح كورونا في المنوفية

كشف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن تطعيم 2 مليون و400 ألف مواطن بلقاح فيروس كورونا منذ بدء حملات التطعيم باللقاح في المحافظة، مؤكدا أن الحملة الموسعه لطرق الأبواب لتطعيم المواطنين ساهمت بشكل كبير في ارتفاع نسبة متلقي اللقاح، حيث حصل 812 ألف مواطن على اللقاح.

تلقي لقاح كورونا من خلال مراكز ثابتة ومتحركة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حملات اللقاح مستمرة في المحافظة من خلال مراكز اللقاح الثابتة والمتحركة المتواجدة في كل مدينة ومركز في محافظة المنوفية، مؤكدا أن المراكز بها كل أنواع اللقاحات الآمنة والمجانية والفعالة.

وطالب «جودة» أبناء المحافظة ممن لم يتلقوا اللقاح بالتوجه للحصول عليه من أقرب مركز متنقل في المنوفية، أو التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

حملات لتطعيم المواطنين باللقاح

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الجهد الكبير التي تقوم به الدوله المصرية في تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، يأتي في إطار رؤية ثاقبه للحفاظ على صحة وسلامة المواطن في ظل انتشار الجائحة بدول العالم، مؤكدا أن الحملات مستمرة لحين تطعيم جميع المواطنين بلقاح فيروس كورونا في المنوفية.

ووجه ووكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الشكر لكل الطواقم الطبية المشاركة في مواجهة امتشار فيروس كورونا، سواء في مستشفيات العزل أو المراكز الثابتة والمتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك تكاتفا من جميع أجهزة الدولة لتطعيم المواطنين ومنع تفشي الوباء.