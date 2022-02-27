هل الشيشان دولة مستقلة؟.. خبير في الشأن الروسي يوضح

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، أمس، أن قواته تمركزت داخل أوكرانيا في مواقع وصفها بـ«الأكثر سخونة» دعما لروسيا في حربها الحالية، واللتي دخلت يومها الرابع، الأمر الذي دفع الكثيرون، للبحث عن إجابة سؤال هل الشيشان دولة مستقلة؟، وذلك عبر محرك البحث العملي «جوجل».

وبدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا فجر يوم الخميس الماضي، وبرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غزوه للأراضي الأوكرانية، بأنه يحمي المواطنين الروس في منطقة دونباس، وهي العملية التي أعلن على الفور الرئيس الشيشاني دعمه لها.

هل الشيشان دولة مستقلة؟

وفي إطار الإجابة على سؤال هل الشيشان دولة مستقلة؟، قال الدكتور نبيل رشوان، الخبير في الشأن الروسي، خلال اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إن الشيشان هي إحدى الجمهوريات الداخلة ضمن الاتحاد الفيدرالي الروسي، لكن وضعها يختلف كثيرا عن تلك الجمهوريات.

وأوضح «رشوان» أن الشيشان تتمتع بحكم ذاتي موسع يجعلها أشبه بالدولة، إذ يستطيع رئيسها، القيام بزيارات خارجية واستقبال الوفود الرسمية، وذلك منذ نهاية الحرب الشيانية الروسية وبداية الألفينيات.

قدر من الاسترضاء المتبادل بين الشيشان وموسكو

ويرى الخبير في الشأن الروسي، أن وضع الشيشان به قدر من الاسترضاء المتبادل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الشيشاني رمضان قديروف، خاصة أن موسكو لا تريد أي توترات أو اضطرابات داخلية، بالإضافة إلى خوضهما حربًا طويلة من قبل.

ولفت «رشوان» إلى أن إعلان الرئيس الشيشاني، عن إرسال قوات إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب روسيا، لا يعني أن كل الشيشانيين مع الروس، مضيفا أنه يمكن في المقابل أن تكون هناك قوات شيشانية تقاتل إلى جانب الأوكرانيين.

وكان الرئيس الشيشاني، قال بالفعل أمس إن القوات الشيشانية ستقضي على أي قوات تقاتل إلى جانب قوات أوكرانيا.