بعد وفاة محمود الكردوسي..ما مصير مقعده في مجلس الشيوخ؟

توفى مساء الجمعة 25 فبراير، الكاتب الصحفي الكبير محمود الكردوسي عضو مجلس الشيوخ، بعد صراع مع المرض.

وكان «الكردوسي» قد جرى تعينه في مجلس الشيوخ بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2020، ضمن قائمة الـ100 عضو المعينين بالمجلس، في فئة الكتاب والشخصيات العامة، وكان لوفاته أثر كبير في الوسط الصحفي والبرلماني.

رئيس الجمهورية يعين عضوا بديلا في 60 يوم

وبعد أن أصبح هناك مقعد خالي في مجلس الشيوخ بسبب وفاة الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، انتشرت تساؤلات عن مصير مقعده الخالي حاليا، وهو ما يجيب عليه قانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية للمجلس، حيث احتوت على بعض الضوابط التي يتم اتباعها في حالة وفاة أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء عضويته بـ6 أشهر على الأقل. ووفقا للمادة رقم 30 من قانون مجلس الشيوخ، يقوم رئيس الجمهورية بتعين من يحل محله في خلال 60 يوما منذ من تاريخ تقرير المجلس بخلو المكان.

وتنص المادة رقم 30 من قانون مجلس الشيوخ على: « إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه».

إعلان خلو المقعد في الجلسة التالية

وتناولت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الاجراءات حال خلو أحد المقاعد في المجلس بسبب الوفاة، فوفقا للمادة رقم 256 من اللائحة الداخلية للمجلس، يقوم وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أحد الأعضاء في خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، وفي الجلسة التالية يتم إعلان خلو مكانه، ونصت المادة على: « يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.».