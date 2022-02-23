إصابة فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ بكدمات في انقلاب سيارته بشمال سيناء

تعرض فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة شمال سيناء، لحادث سير أثناء عودته من القاهرة، وذلك بالقرب من مدينة بئر العبد على الطريق الساحلي المؤدي إلى مدينة العريش.

وقال شهود عيان، إن فايز أبوحرب واثنين معه نُقلوا إلى مستشفى بئر العبد بعد إصابتهم بجروح وكدمات نتيجة انقلاب سيارته خلال عودة إلى العريش، وذلك قبالة بئر العبد ظهر اليوم الأربعاء.

إجراء الإسعافات الأولية للنائب

وقال مصدر طبي بمستشفى بئر العبد، إن فايز أبوحرب بخير، وإصابته متوسطة، وهو بخير ولا داعي للقلق.

وأضاف المصدر، أن أحد الأشخاص الذين معه أصيب بإصابة متوسطة، ويخضع الآن للعلاج بمستشفى بئر العبد المركزي.

صفحات التواصل الاجتماعى تتناقل خبر إصابة النائب

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي بشمال سيناء تناقلت خبر انقلاب سيارة النائب فايز أبو حرب قبالة بئر العبد، وتعرضه لإصابات وجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم.

وأكد عزمي أبومليح، أحد شيوخ رفح لـ«الوطن»، أنه تواصل مع «أبوحرب» وأخبره ألاخير أنه بخير، موضحا أنه سيكون في العريش بعد إنهاء الإسعافات الأولية التي تجرى له الآن في مستشفى بئر العبد.

ومنذ عدة أسابيع، تقدم فايز أبوحرب لمجلس الوزراء ووزارة النقل، بطلب للإسراع فى رصف طريق «القنطرة - بئر العبد - العريش»، مؤكدا أن الطريق به منحنيات مفاجئة ورمال، ولا توجد إرشادات مرورية، علاوة على تهالك غالبية الأجزاء به.