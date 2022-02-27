جامعة طنطا تكرم علماءها الفائزين بجوائزها التقديرية والتشجيعية

كرم مجلس جامعة طنطا، اليوم، برئاسة الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، 8 أساتذة حصدوا جوائز جامعة طنطا التقديرية والتشجيعية والتميز في الأداء الجامعي لعام 2021.

دعم أعضاء هيئة التدريس

وأكد الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، أن هذا التكريم يعبر عن اعتزاز وتقدير الجامعة لعلمائها الفائزين بجوائز ها في العلوم الطبية والعلوم الأساسية والعلوم الهندسية والاداء الجامعى، مشيدًا بدورهم البحثى والتعليمي الرائد، ومؤكدًا توفير كافة سبل الدعم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكافة السبل المعنوية والمادية، من خلال تحفيزهم ومساعدتهم في مجال النشر الدولى.

وقال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إن الفائزين بجوائز الجامعة صورة مشرفة للعلماء بجامعة طنطا، موجهًا بضرورة بذل المزيد من الجهد والبحث العلمي الثرى الذي يعود بالنفع على منظومة البحث العلمي وعلى خدمة المجتمع.

قائمة المكرمين

وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن قائمة المكرمين ضمت كلا من الدكتور السيد سالم الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم والحاصل على جائزة الجامعة التقديرية فى مجال العلوم الأساسية، والدكتور جمال المغربى الأستاذ بقسم التكنولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة والحاصل على جائزة الجامعة التقديرية فى مجال العلوم الطبية.

كما ضمت قائمة المكرمين الفائزين بجوائز جامعة طنطا التشجيعية وهم الدكتور محمد العيسوى الأستاذ المساعد بقسم النبات بكلية العلوم، والدكتور محمد مبارك عبد الجليل بقسم الكيمياء بكلية العلوم، الدكتور أحمد عبد المطلب عيسى بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب، والدكتور أحمد السيد زايد بقسم العقاقير بكلية الصيدلة، الدكتورة هاجر علم الدين بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة.

كما تم تكريم الدكتور مصطفى الشيخ الأستاذ بقسم النبات بكلية العلوم ونائب رئيس جامعة طنطا السابق للدراسات العليا لفوزه بجائزة التميز فى الأداء الجامعي.