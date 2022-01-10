منى عبد اللطيف مديراً لمدينة الأبحاث العلمية لمدة 4 سنوات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2022 بتعيين الدكتورة منى محمود عبد اللطيف محمود، مديرًا لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، لمدة أربع سنوات.

60 بحثًا في المجلات العلمية الدولية

جدير بالذكر أن الدكتورة منى عبد اللطيف أستاذ باحث بقسم بحوث تكنولوجيا التصنيع بمعهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة و المواد الجديدة، وحصلت على الدكتوراه في الهندسة الكيميائية جامعة الإسكندرية.

وشغلت الدكتورة منى العديد من المناصب، منها: «عميد معهد المواد الجديدة، ورئيس قسم تكنولوجيا التصنيع، ورئيس المعامل المركزية»، كما نشر لها أكثر من 60 بحثًا علميًا في المجلات العلمية الدولية ذات معامل تأثير عالي.

براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي

كما حصلت الدكتورة منى على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت مسمى «تحضير مادة فانيدات الزركونيوم ذات أبعاد نانومترية واستخدامها كمبادل أيونى»، كما شاركت في تنظيم وإعداد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، فضلًا عن أنها عضو مشارك في عدد من الجمعيات العلمية العالمية والمحلية.

وأشرفت الدكتورة منى، على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه بجامعة الإسكندرية «كلية الهندسة – كلية العلوم وكلية طب أسنان» ومعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية.