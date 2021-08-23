تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية المصرية ومؤسسات صناعية سعودية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة منى محمود عبد اللطيف، القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول التعاون العلمي والبحثي بين المدينة والمؤسسات الصناعية بالسعودية.

وأشار التقرير، إلى استقبال المدينة وفد من ممثلي إحدى المؤسسات الصناعية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، للتعرف على إمكانات المدينة، وبحث سبل التعاون العلمي والبحثي المشترك بين الطرفين، بحضور عمداء المعاهد البحثية والمراكز التكنولوجية والمعامل المركزية وأعضاء هيئة البحوث بالمدينة.

وأضاف التقرير، أن الزيارة جاءت فى إطار قيام الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بتقديم الاستشارات العلمية، والمشاركة في تأسيس المؤسسات الصناعية من الناحية العلمية، وتقديم الخدمات العلمية للمجتمع المصري والعربي.

وأكدت الدكتورة منى عبد اللطيف، أن الزيارة تناولت تقديم المدينة الاستشارات العلمية للمؤسسة السعودية، لإقامة مصنع أعلاف عضوية غير تقليدية للمواشي والدواجن، من مخلفات زراعية لا تصلح للاستهلاك الآدمي، حيث تضمنت الزيارة، جولة تفقدية بمعامل المدينة المختلفة، للاطلاع على الأنشطة البحثية الجارية، وجولة أخرى لمصنع الأعلاف ببرج العرب.

كما بحث الطرفان خلال الزيارة، الاستثمارات التي تعتزم المؤسسة إقامتها في مصر، على أن تكون مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، هي بيت الخبرة العلمي في البحث والتطوير لها، في ضوء ما تمتلكه من خبرات وإمكانات تؤهلها للقيام بهذا الدور.

جدير بالذكر، أن المؤسسة السعودية، تعمل فى مختلف مجالات التجارة والمقاولات، وتسعى إلى تقديم حلول إبداعية متكاملة، وبمستوى عالٍ من الجودة المهنية.